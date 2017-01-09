Рождество-2017 в греко-католической общине Новосибирска

Рождество-2017 в греко-католической общине Новосибирска

Январь 09, 2017

slovo-stalo-plotyuРано утром 7 января 2017 года небольшая греко-католическая община Новосибирска встретила  Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по Юлианскому календарю.

Божественную Литургию в часовне Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии возглавил ординарий католиков византийского обряда на территории РФ епископ . Владыке сослужили священники и Павел Паганини.

В проповеди после чтения Св. Евангелия о. Иван напомнил о том, в каких скромных  обстоятельствах произошло рождение Богомладенца Христа, подчеркнув, что уже в этом факте можно увидеть Божий замысел спасения человечества.

В конце литургии Владыка Иосиф поздравил верных со светлым праздником Рождества Христова, поблагодарил всех, кто готовил праздничную рождественскую службу: помогал пением, чтением, организацией.

По окончании богослужения имело место небольшое чаепитие, организованное членами общины.

Со светлым праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славьте Его!

 

По информации Алексея Чернинского

(Фото Татьяны Точеловской)

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