Рождество-2017 в греко-католической общине Новосибирска
Рано утром 7 января 2017 года небольшая греко-католическая община Новосибирска встретила Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по Юлианскому календарю.
Божественную Литургию в часовне Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии возглавил ординарий католиков византийского обряда на территории РФ епископ Иосиф Верт. Владыке сослужили священники Иван Лега и Павел Паганини.
В проповеди после чтения Св. Евангелия о. Иван напомнил о том, в каких скромных обстоятельствах произошло рождение Богомладенца Христа, подчеркнув, что уже в этом факте можно увидеть Божий замысел спасения человечества.
В конце литургии Владыка Иосиф поздравил верных со светлым праздником Рождества Христова, поблагодарил всех, кто готовил праздничную рождественскую службу: помогал пением, чтением, организацией.
По окончании богослужения имело место небольшое чаепитие, организованное членами общины.
Со светлым праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славьте Его!
По информации Алексея Чернинского
(Фото Татьяны Точеловской)
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