Рождество-2017 в греко-католической общине Новосибирска

Рано утром 7 января 2017 года небольшая греко-католическая община Новосибирска встретила Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по Юлианскому календарю.

Божественную Литургию в часовне Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии возглавил ординарий католиков византийского обряда на территории РФ епископ Иосиф Верт. Владыке сослужили священники Иван Лега и Павел Паганини.

В проповеди после чтения Св. Евангелия о. Иван напомнил о том, в каких скромных обстоятельствах произошло рождение Богомладенца Христа, подчеркнув, что уже в этом факте можно увидеть Божий замысел спасения человечества.

В конце литургии Владыка Иосиф поздравил верных со светлым праздником Рождества Христова, поблагодарил всех, кто готовил праздничную рождественскую службу: помогал пением, чтением, организацией.

По окончании богослужения имело место небольшое чаепитие, организованное членами общины.

Со светлым праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славьте Его!

По информации Алексея Чернинского

(Фото Татьяны Точеловской)