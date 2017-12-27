Рождество стало для сирийских христиан символом возрождения страны

ДАМАСК. Дети в красных новогодних колпачках, выходя из монастыря святой Феклы в Маалюле, наполняют своим присутствием опустошенный сирийский город рождественским настроением.

Христиане и представители других конфессий вопреки войне масштабно отмечают рождество Христово в Дамаске и окрестных христианских городах — Маалюля и Садная.



Плохие воспоминания

Приехать иностранцу в Маалюлю не так просто. Несмотря на стабилизацию обстановки, православный древний город по-прежнему находится в милитаризованной зоне, около 50 километров от Дамаска.

Но на главном блокпосту, буквально на съезде с трассы Дамаск-Хомс, офицер, узнав, что русские едут на утреннюю службу, делает исключение и, предупредив начальство, пропускает машину без специальных бумаг.

Маалюля была известным городком в христианском мире всегда. На весь мир это сирийское поселение прославилось после того, как его захватили радикально настроенные боевики.

В декабре 2013 года боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» напали на Маалюлю и взяли в плен двенадцать монахинь вместе с игуменьей Пелагеей. Переговоры с террористами шли около двух месяцев. Глава службы безопасности Ливана Аббас Ибрагим тогда сыграл решающую роль в освобождении заложниц.

Сам город удалось отбить у террористов весной 2014 года. Но освобождение оказалось лишь частью проблемы. Жители Маалюли, как и она сама, уже стали совсем другими.

Террористы разграбили и разрушали дома и монастырь. Разворовали храмы и взорвали главные христианские реликвии.

Три года назад, когда мы приезжали с группой российских журналистов, храм был покрыт копотью и сажей от последствий захвата. Сегодня все выглядит совсем иначе.



Русские помогли

В канун Рождества десятки детей и их родителей по старой традиции идут в монастырь. Уже началась утренняя служба, после которой Дед мороз будет раздавать подарки.

Служба проходит в восстановленном храме в монастыре святой Феклы. Дети со свечами наизусть поют церковные песни на арабском и арамейском языках.

Коренные жители Маалюли не только используют язык, на котором говорил Иисус в стенах храма, старожилы продолжают разговаривать на нем и между собой.

Старые традиции по многим причинам уходят в историю. Город сейчас выглядит пустым, из 20 тысяч людей сюда вернулись и остались жить чуть больше тысячи.

«Да, монастырь возрождается, как и вся Маалюля и жизнь, которая веками в ней кипела. Мы восстановили храм, место, где находится главная наша святыня. Удалось вернуть украденные колокола. Во многом помогла нам Россия, и даже сейчас русские восстанавливают ряд важных для нас икон. Теперь тут праздник, как это было всегда раньше, правда, людей заметно меньше. Многие уехали»,- рассказывает батюшка Илья, при этом сдерживая толпу детей, желающих получить от Деда мороза свой подарок.

Все происходит очень организованно, дети между собой шутят, обмениваясь красными колпачками. Буквально полчаса назад они пели вместе на службе, а сейчас также дружно ждут своего подхода к мешку с подарками.

«Впервые за последние шесть лет мы празднуем Рождество в родном монастыре так, как это было раньше. Утром только служба и подарки. Но мы все ждем вечера: опять соберемся тут, будем петь рождественские песни, зажжем свечи, а потом пойдем гулять на улицу вместе с друзьями. Это мой любимый праздник», — говорит мальчик Бутрус лет пятнадцати с горящими от радости глазами.

Монастырь за последние три года заметно преобразился. Через посредников из Ливана удалось перекупить у контрабандистов множество исторически ценных предметов, начиная от икон и заканчивая старой входной массивной дверью и колоколами. Средства жертвовали христиане со всего арабского мира и не только, желая вернуть хотя бы частично былую красоту христианской жемчужины.

Весной 2014 года, во время предыдущего визита в Маалюлю, среди гор пепла и мусора случайно нашлась икона святой Феклы, слегка пострадавшая от варварских действий террористов. Сегодня, по благословению настоятеля монастыря, она хранится в представительстве МИА «Россия сегодня» в Бейруте.

«Я помню, настоятель подарил вам икону, когда вы приезжали первый раз к нам. Сейчас я провожу вас к главной святыне нашего монастыря, там стоит та же икона, только настоящая, ту, которую искали боевики», — говорит отец Илья, провожая к маленькой келье над монастырем, где сегодня о войне напоминают лишь иконы Богородицы и Христа с вырезанными ликами.



Праздник по традиции

Покидая храм, прощаемся вместе с детьми с батюшкой и спускаемся на центральную площадь. Ребятня в красных колпачках рассеивается по узким улочкам города.

Гостей на площади замечает старожил Сами. Один из немногих коренных жителей, который всю жизнь прожил здесь и вернулся обратно, как только освободили город от боевиков. Наверное, поэтому Сами всех знает в лицо, а с гостями охотно знакомится и рассказывает о своем городе.

«Боевики сильно разрушили наш город. Большинство граждан до сих пор не вернулись. Многие вообще не в Сирии. У меня двоюродные братья — кто в Канаде, а один вообще еще при Советском Союзе учился в Болгарии и сейчас там», — рассказывает Сами.

Сам мужчина, не имея собственной семьи, остался с сестрой и мамой, которой в этом году исполнилось 94 года.

Мужчина охотно приглашает к себе домой, по дороге рассказывая про устройство быта в старой части города.

На узких улочках Маалюли дома построены стена к стене. Согласно правилам, внешние стены должны быть выложены камнем, а потолочная перегородка должна быть деревянная.

На улице много брошенных разрушенных домов. Часть из домов принадлежали мусульманским семьям, которые так или иначе поддержали боевиков, а теперь скрываются, боясь вернуться домой.

Восстановление городка продолжается и в рождественское утро. Мужчины, приветствуя друга друга на узких древних улочках, носят стройматериалы и инструменты. На стенах домов установлены новые металлические короба с подведенными к ним кабель-каналами.

Сами объясняет, что одна из организаций ООН взяла на себя ряд обязательств по восстановлению инфраструктуры в Маалюле, и уже подвели к старой части города электричество и телефонную сеть.

Сам гостеприимный сириец живет в маленьком домике в начале улицы, куда он настойчиво привел гостей на дегустацию вина собственного производства.

Дом совсем скромный, помещение, где живет хозяин с сестрой и мамой, представляет из себя одну большую комнату, разделенную занавеской на гостиную и спальню с кухней.

«У нас дом сделан по всем традициям Маалюли, здесь второй этаж с окнами для семьи, а внизу помещение для скотины и помещение, где хранится вино. В этом году всего 300 литров получилось, маленький урожай», — рассказывает Сами, доставая бутыль рубинового цвета.

В горах над городком у Сами семейный виноградник. По словам фермера, вино в Маалюли особенное из-за сорта винограда, который растет небольшими кустами без подвязки и полива. Растениям хватает сезона дождей и естественной влажности. Урожай собирают всей семьей, сушат на солнце и только потом начинается таинство мастера, благодаря которому на рождественском столе появляется медовое хмельное вино.

«В этом году мы не будем праздновать рождество с размахом. Немного вина, хоммус и таббули (национальный салат из петрушки – ред.). Мы решили поддержать соседей, на прошлой неделе у них умер глава семейства», — говорит сестра Сами, не отрываясь от готовки.



Рождество в Сейднае

Прощаемся с хозяевами дома, обнимаясь и поздравляя друг друга с Рождеством, как старые добрые друзья. Такова уж сирийская гостеприимность, не истребленная даже войной.

На пути из Маалюли в Дамаск высоко в горах находится город Сейдная, прославленный своим монастырем Сейднайской Божьей матери. И десятками маленьких храмов, разбросанных в городе и на холмах вокруг.

Сейднае повезло больше: местное мужское население, известное среди охотников, быстро мобилизовалось и встало на защиту православных селений. Боевики несколько раз пытались занять высоту над городом, где находится храм Херувим. Ополченцы отстояли стратегическую высоту и не дали боевикам приблизиться к городу, тем самым избежав судьбы Маалюли.

Ближе к вечеру к сейднайскому монастырю начинают стекаться не только местные жители, но и православные и католики из Дамаска и Хомса.

В этом году, впервые за семь лет, в Сейднае установили 30-метровую елку и открыли традиционную пещеру Рождества, которая стала самой длинной во всем арабском мире. Местные жители на протяжении полутора месяцев делали фигурки и макеты, украшая их подсветкой и гирляндами. Проходя 400-метровую пещеру вместе со сторожем из христианского ополчения, погружаешься во времена, описанные в Ветхом и Новом завете. На первом макете у входа бородатый Адам с яблоком в руке и Ева стоят у дерева.

«Весь город трудился над этой пещерой — это седьмая по счету, шестую делали в 2010 году. Каждый помогал чем мог. Но на прошлой неделе, за три дня до открытия, пещера полностью сгорела, представляете? Что-то с электричеством было», — рассказывает сторож Марк.

Марк с гордостью отметил, что пещера в итоге была открыта вовремя. Собралось почти две сотни волонтеров, которые восстанавливали рождественскую инсталляцию без перерывов трое суток.

«Как мы успели? Нам помогала Богородица, у людей были силы и вера, если попросите нас сейчас это повторить, вряд ли получится. Вы должны понимать, что сегодня, празднуя Рождество, мы празднуем возрождение родины. Наша Сирия поднимается из пепла, и мы, православные христиане, отстояли свои земли и традиции», — гордо говорит доброжелательный Марк.

После пещеры ополченец посоветовал ехать на главную площадь, где идут массовые гуляния. Дети из воскресных школ, активисты национал-социалистической партии Сирии украшают машины шарами, молодежь постарше уже в костюмах Деда мороза и готовы к автопробегу по городу. Во главе колонны розовый УАЗик, забитый под завязку Дедами морозами и подарками в багажнике. Вдоль улиц на обочину выбежали дети в ожидании праздника и своей порции сладкого, а из множества церквей слышны рождественские песнопения, вселяющие в души радость, успокаивая уставших от войны людей.

Источник: РИА Новости