Рождество по-вифлеемски

Как правильно отпраздновать Рождество? Можно пойти старой протореной дорогой и сделать Рождество сентиментальным детским праздником, воцерковленным аналогом Нового Года с подарками, чтением стихов с табуретки и застольем. Можно убедить себя, что Рождество – это праздник прежде всего церковный, молитвенный и духовный, и провести его с демонстративно возвышенным выражением лица. Истина, как всегда, где-то рядом и посередине. И как раз потому, что в эти дни Истина совсем рядом – вот, лежит в яслях и улыбается, – я предлагаю всем нам посмотреть, как же отметили Рождество Христово те, кто был непосредственным свидетелем появления на свет Спасителя.

В описании Рождества есть все привычные нам атрибуты праздника. Забегавшиеся, но радушные хозяева. Праздничный стол. Яркое освещение дома ради торжества. Музыка и песни. Неожиданные гости. И, конечно же, подарки и деликатесы.

Хозяева

Вот уж кто совсем не думал об организации торжеств, так это Иосиф и Мария. Их главной заботой были благополучные роды Младенца, а Его здоровый вид и улыбка стали главным подарком. У них не было ни средств, ни сил для светских посиделок, но была Радость – великая настолько, что ею невозможно было не делиться. Поэтому очень скоро у дверей вифлеемского хлева появились ……

Гости

Вообще-то гостей никто не приглашал, они пришли сами. А хозяева, помня священный долг гостеприимства, приняли их – даже незнакомых и, в общем-то, подозрительных пастухов, заявившихся посреди ночи. К счастью, цари с Востока подтянулись чуть позже, дав Марии и Иосифу прийти в себя. Но при созерцании гостей, пришедших поклониться Младенцу, вспоминается еще один известный библейский прием нежданного посещения: трое путников-ангелов, а на самом деле Сам Господь, внезапно появляются в доме Авраама, который проводит с ними по-свойски весь день за неспешной беседой и трапезой. Бог приходит без церемоний.

Столетия спустя, Воплотившийся Бог приглашает человека прийти к Нему. Став взрослым, Иисус всё так же любит приглашать в гости и ходить в гости. Он приглашает в гости учеников Иоанновых: «Они сказали Ему: равви, где живешь? Говорит им: пойдите, и увидите. Они пошли. И увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот» (Ин 1:38-39), а потом приходит в дом мытаря Закхея (Лк 19: 5-6): «Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя. И он поспешно сошел и принял Его с радостью». Даже после Воскресения Иисус остается Самим Собой и хочет прийти к нам в гости: «Се, стою у двери и стучу». Не для того, чтобы проверять чистоту вымытой посуды или придирчиво заглядывать под диван в поисках пыли. А для того, чтобы зажечь в доме праздничный свет, вместе навести порядок, поужинать чем Бог послал, и… остаться навсегда.

Подарки

Не знаю, играл ли потом Иисус-Младенец с золотом, ладаном и смирной, которые поднесли Ему волхвы в красивой фирменной упаковке. Скорее всего, мудрая Мама Мария убрала подарки в шкаф со словами: «это Тебе на потом, когда вырастешь». Я также подозреваю, что возиться с инструментами и деревяшками в столярной мастерской Иосифа Иисусу-подростку было гораздо интереснее. Иногда так бывает: человек старается принести Богу подарки – добрые дела, жертвы самоограничения и послушания, молитву – то, что стоит ему немалых усилий. С самой искренней любовью мы стремимся одарить Всемогущего. И это прекрасно. Но не менее важно уметь принимать Божьи подарки, ведь всё, что Он дает, Он дает безвозмездно, то есть даром. Его прощение. Его Слово. Его мудрость. Его сила. Его Тело и Кровь. И не надо ничего прятать в шкаф и откладывать на потом. «Будьте как дети», — говорит Господь. А дети ждут подарков и радуются им.

Освещение дома

Иллюминация в Вифлееме в день рождения Иисуса была поистине божественная. Звезда сияла и притягивала – нужно было лишь остановиться и поднять глаза к бархатному темному небу. Вот бы удивился старик Авраам, которому Господь много столетий назад обещал умножить его потомство как звезды на небе! Звезда была одна, зато какая! «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля», — говорит пророк Валаам (Числ 24:17). Ему вторит Даниил: «И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, во веки, навсегда» (Дан 12:3). Именно такую звезду, указующую путь Правды, искали на ближневосточном небе волхвы. Мудрецы-волхвы были кастой людей, для которых поиск необычного и великого был, в своем роде, профессиональным занятием. Специалисты по знамениям и предсказаниям, эти эксперты по поиску божественного, впрочем, остались открытыми для неожиданностей, в полной мере оценив парадокс Бога, явившегося в мир как Младенец. «Будьте как дети», — призывает Иисус, а дети любопытны и готовы принимать всё новое. Любовь к миру невозможна без познания мира; любовь к ближнему начинается с узнавания.

Музыка и танцы

Небесное воинство, явившееся пастухам, как было во всём своем небесном всеоружии, так и пустилось в пляс от радости – «Слава в вышних Богу!» На самом деле вся Священная История наполнена музыкой. Видя победу Господа над фараоном, радостную песнь слагает Моисей, а его сестра Мариам подпевает и аккомпанирует на тимпане (Ис 15:1-18, 20). Пляшет и поет пред ковчегом Господним великий поэт и воин Давид (2 Цар 6:14-15), а Книга Псалмов остается самым исполняемым музыкальным сборником всех времен и народов. Наконец, Жених и Невеста в Песни Песней – прообразы Христа и Церкви – слагают друг для друга гимн ожидания и радости встречи. Кульминация библейской симфонии – возвещение Христова Воскресения, а ее финал – партия духовых инструментов в исполнении ангелов Апокалипсиса. Музыка говорит нам о близком присутствии Бога, о Его власти умягчать и раскрывать человеческие сердца. Музыка Рождества – особенная. Кажется, у каждого народа сложилась своя неповторимая традиция рождественских песнопений – часто наивных, по-детски простых и забавных. «Будьте как Я, будьте как дети», — призывает нас Младенец Иисус в эти дни. Даже пастухи – взрослые и не слишком романтические персонажи – пошли к яслям, приплясывая – может, от ночного холода, а может – в такт песне ангельского хора.

Праздничный стол

Как мы уже знаем, Святое Семейство не могло усадить своих гостей за стол с белой скатертью, уставленный разносолами. Вместо стола – лишь ясли с Младенцем. Но если мы посмотрим на то, как позднее богословы и художники изображали сцену Рождества, то увидим, что новорожденный Иисус лежит вовсе не в яслях – он лежит на алтаре. Алтарь – жертвенник, алтарь – стол будущей Евхаристической трапезы. Агнец, предназначенный для заклания, и Хлеб, который будет питать народы и не истощится.

Деликатесы

Что касается деликатесов, то они присутствуют в рождественском хлеву в самом что ни на есть натуральном виде – вол, овечки, козы и прочая мелкая живность. Как мы помним, гостеприимный восточный хозяин ради дорогого гостя торопился заколоть лучшего ягненка из стада, ибо гость в дом – Бог в дом. Но животные, которые недоуменно топтались возле Вифлеемских яслей, не принадлежали Иосифу, и поэтому могли чувствовать себя в относительной безопасности. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис 42:3) Царь мира отстраняет смерть уже в момент Своего появления на свет. Единственный Агнец, Которому здесь предстояло быть закланным, – это Сам Иисус. Поэтому мы можем быть уверены, что пока Иосиф, Мария и Младенец оставались в Вифлеемской пещере, ни один потенциальный деликатес не пострадал.

Чего нет на празднике в Вифлееме? Нет телевизора, гаджетов, бессмысленной роскоши. Да и зачем они? Правда, еще нет елки и мандаринок, снежинок, санок, колядок, варежек, шампанского и бенгальских огней, и многих других вещей, без которых мы не можем представить себе наше зимнее снежное Рождество. Но я очень радуюсь тому, что Рождество – это праздник Воплощения. Это значит, что радость Вифлеема мы можем воплотить в любых привычных и знакомых нам условиях, можем приветствовать Младенца так, как умеем, – а наши неумения и недостатки Он восполнит Сам Своей младенческой улыбкой.

Анастасия Паламарчук — специально для СКГ