Рождество несмотря ни на что

В Вифлееме, Ираке и Пакистане христиане отмечают Рождество, несмотря на напряженность, вызванную решением США признать Иерусалим столицей Израиля, и угрозу терроризма.

Парадом палестинских скаутов и музыкантов около базилики Рождества Христова в Вифлееме начались торжественные церемонии в честь второго по значимости христианского праздника. За красочным шествием под звуки волынок и барабанов наблюдали туристы, которых в этом году гораздо меньше в связи с напряженной обстановкой, вызванной решением президента США признать Иерусалим столицей Израиля.

Рождественскую ночную Мессу возглавил апостольский администратор латинского Патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла. Праздничное богослужение состоялось в базилике Святой Екатерины Александрийской, прилегающей к базилике Рождества Господнего. Святую Мессу сослужили три епископа и более ста священников со всего мира. Среди присутствующих были палестинский президент Махмуд Аббас, представители гражданских властей Вифлеема и около полутора тысяч местных верующих и паломников.

В своей проповеди архиепископ Пиццабалла отметил, что Сын Божий пришёл на свет в безвестности, но это маленькое событие в яслях Вифлеема изменило судьбы всего мира.

Отмечая недавние происшествия на Святой Земле, иерарх призвал политиков иметь мужество и не бояться принимать решения. Прежде всего теперь, подчеркнул архиепископ, нужен искренний и серьёзный разговор: не может быть мира, если кого-то отвергают. Иерусалим должен принимать, а не исключать; Святой град — это наша мать, а мать любит всех своих детей и беспокоится, если не хватает одного из них. Иерарх призвал верующих молиться о мире в Иерусалиме и на всей Святой Земле.

Обращаясь к местным христианам, которые переживают многие трудности и обеспокоены неопределённостью, апостольский администратор призвал их быть знаком силы Божьей любви ко всему миру.

«Не будем печальны, потому что радость Господа — это наша сила».

Полуночная Месса закончилась праздничной процессией от вифлеемской базилики Святой Екатерины к Пещере Рождества. Под пение гимна «Слава в вышних Богу» и перезвон колоколов архиепископ Пиццабалла возложил фигурку Младенца Иисуса рядом с серебряной звездой, где Пресвятая Дева Мария родила своего Первенца, спеленала Его и положила в ясли.

***

В иракском Мосуле предрождественское богослужение прошло впервые за последние четыре года, после того, как город был освобожден из рук «Исламского государства». Несколько десятков человек присутствовали на церемонии, которую возглавил патриарх Халдейской Католической Церкви Ирака. В пакистанском городе Кветта рождественские церемонии проходят в присутствии усиленных нарядов полиции. Неделю назад местная методистская церковь стала мишенью исламистов: 17 декабря здесь погибли 9 человек и более 50 были ранены. Несмотря на это, верующие решили не изменять традициям.

Встретить грядущее Рождество в мире и согласии — призвал человечество Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра. Понтифик потребовал освобождения и возвращения по домам всех заложников, а также выразил солидарность с жителями Филиппин, пострадавшими от наводнений.

Источники: Радио Ватикана и Euronews