Рождество на Святой Земле. Архиепископ Пиццабалла: откроем двери и встретимся с братьями

Воскресным утром 25 декабря в вифлеемской базилике Рождества Христова местные верующие и многочисленные паломники из разных стран приняли участие в торжественном богослужении, которое возглавил апостольский администратор Латинского Патриархата Иерусалима монс. Пьербаттиста Пиццабалла. В Святой Мессе также приняли участие представители дипломатического корпуса и политических властей; было зачитано приветственное обращение палестинского президента Махмуда Аббаса.

В своей проповеди архиепископ Пиццабалла подчеркнул, что в Вифлееме гораздо проще представить себе великое событие Рождества Господнего: оно возвещает каждому человеку о спасении, «которое ждёт, чтобы его приняли; тогда оно начнёт сбываться. Сегодня, по окончании Юбилея Милосердия, мы можем увидеть в Рождестве дверь, которую Бог держит открытой, чтобы выйти к человеку и пригласить его к общению».

Апостольский администратор Латинского Патриархата Иерусалима отметил, что к этой символической двери люди могут относиться по-разному. Некоторые с радостью позволяют Богу войти через неё, некоторые же, подобно Ироду, наглухо закрывают эти врата: у них нет места для Господа, они защищают свои блага и свои идеи.

Рождество Господне — это приглашение открыть двери для Христа, чтобы «сделать возможным желанный мир и спасительную встречу». Архиепископ напомнил, что «слишком часто надежды на мир терпят крушение, а насилие и периодические теракты побуждают нас рыть траншеи, бронировать двери, бежать, сопротивляясь доверию и надежде».

Однако закрытые двери и границы, отметил монс. Пиццабалла, «представляют собой метафору страха, который порождает нынешнюю динамику насилия. Наши надежды здесь — как и во множестве стран мира — разбиваются о коррупцию, об империю прибыли, о сектантское насилие в Сирии, Ираке, Египте, Иордании. Но в нашей Святой Земле растёт и жажда справедливости, достоинства, правды и подлинной любви».

Говоря о злободневной «психологии вражды», монс. Пиццабалла подчеркнул, что отказ и отречение друг от друга превращаются в идеологию, которая создает стиль агрессивной жизни, постоянную готовность пойти на конфликт с другими, без надежды на будущее.

«От дверей домов до границ государств существует закрытость в страхе и недоверии, изоляции и войне. Все мы чувствуем себя исключёнными, парализованными, разделёнными».

Однако светлое Рождество Христово говорит о радости и мире, которые наступят, когда мы распахнём свои двери; если мы примем благую волю Божью, которая открывает, а не закрывает, даёт, а не отбирает, которая прощает, а не мстит. Таким образом «мы сможем перейти от идеологии вражды к логике братства, движимые Богом, Который имел веру в человечество ещё задолго до того, как мы обрели доверие к Нему».

«Сумеем ли мы вырваться из нашей замкнутости, пойдём ли мы навстречу Тому, Кто зовёт нас?», — задался вопросом монс. Пиццабалла. — Или же останемся закрытыми, чтобы «сохранить свою власть, защитить свои интересы, будучи готовыми исключать других? Будем ли мы ещё опираться на свои безудержные политические или военные стратегии?..»

Ответ на этот вопрос зависит от нашего свободного и ответственного выбора, подчеркнул монс. Пиццабалла.

В завершение своей проповеди апостольский администратор Латинского Патриархата Иерусалима сказал:

«Когда мы смотрим на Младенца Христа — открытую дверь Небесного Отца, которую никакой отказ не сможет закрыть — в нас заново разгорается доверие и возрождается надежда; и тогда мы снова восклицаем: ‘Ты — наша надежда, и мы не будем разочарованы!’»

Источник: Радио Ватикана