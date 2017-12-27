Рождественский вечер у «Божьих коровок» (ФОТО)

Во вторник, 26 декабря 2017 г., в Центре детского досуга «Божьи коровки» при Кафедральном соборе Преображения Господня г. Новосибирска состоялся Рождественский вечер.

Праздник был подготовлен сотрудниками Центра досуга (руководитель — Анна Владимировна Завадская) вместе с их маленькими воспитанниками. Гостями и зрителями праздничной программы стали родители ребятишек, включая семью Гурезовых из Душанбе, старший сын которых Максим является иноком Конгрегации Воплощенного Слова и недавно был возведён в сан диакона, а также ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт, настоятель Кафедрального собора о. Сергей Давыдов и сёстры-евхаристки. Кроме забавно и трогательно исполненной истории о Рождении Богомладенца, ребятишки спели песни и рассказали стихи, посвященные празднику. Потом дети вместе с гостями играли в игры, водили хороводы, танцевали.

В конце программы к ребятишкам пришёл Святой Николай и вручил каждому рождественский подарок.



Смотрите специальный фоторепортаж ТВ «Кана» с места событий: