Рождественский спектакль в Кемерове (ФОТО)

В завершение Рождественского периода верные кемеровского прихода Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии подготовили и показали спектакль «Ангелы Рождества».

В спектакле, сюжет которого рассказывает о роли ангелов в истории спасения людей, были задействованы как самые маленькие, так и взрослые прихожане. Это рождественское представление было необычным, в нём было много музыки и песнопений. Так называемая «сцена» была условно разделена условно на 2 части — земную и небесную. В небесах, на облаках уютно пристроились 3 ангелочка, во главе с Архангелом Гавриилом, который руководил сонмом других ангелов. А земную часть спектакля представляли Евангельские персонажи: Мария и Иосиф с Младенцем Иисусом, Захария, пастушки, три царя и маленькая звёздочка, которая возвестила о Рождении Христа.

По материалам catholickemerovo.ru