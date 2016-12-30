Рождественский праздник в Католической школе Новосибирска

Итак, дело было вечером, 27 декабря. В 17.00 в актовом зале Католической францисканской школы Рождества Христова, находящейся в левобережной части Новосибирска, собрались ученики, их родители, бабушки, дедушки, братишки и сестренки, преподаватели и некоторые выпускники школы, чтобы вместе отпраздновать Рождество. Ведь все они знают, что каждый уходящий год в этой школе завершается каким-нибудь необычным сказочным представлением.

Правда, нынешний год в том, что касается подготовки спектакля, оказался довольно непростым: многие ребятишки заболели накануне премьеры. И это немудрено — при такой-то погоде. Но на праздник все актеры пришли.

Ребята рассказали историю об одной девочке и ее больной матушке, и о том как под Рождество случаются чудеса. Историю о злющем Морозе и его внучке, которые всех хотели заморозить. И о том, как Россию посетила Божия Матерь, и всем был открыт смысл ожидания праздника Рождества, даже злющему Морозу.

Вместе с многочисленными гостями благодарным зрителем этого красочного представления был епископ Иосиф Верт, который пришел, чтобы лично поздравить учеников школы и всех гостей с праздником Рождества Христова.

А после была молитва в школьной часовне, и под пение «Ночь тиха» все – и гости, и хозяева – с зажженными свечами проводили год уходящий, продолжая праздновать этот чудесный теплый праздник Рождества.

Оксана Кондратьева (фото автора)