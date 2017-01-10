Рождественский фестиваль завершился в соборе Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве

Рождественский музыкальный фестиваль завершился 8 января в московском римско-католическом соборе Непорочного Зачатия Девы Марии на Малой Грузинской. В его программу вошла самая разнообразная музыка: колядки и гимны, призведения для органа, гитары, контабаса, голоса, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на телеканал «Культура».

Смотр объединил разные традиции музыкальной культуры – церковную, академическую, фольклорную и джазовую. Его программа традиционно интернациональная. В нынешнем году география участников – от Норвегии до Эквадора.

Коллективы из девяти стран приехали в Москву, чтобы познакомить россиян со своими традициями празднования Рождества. Звучали ирландские, шведские, испанские и американские мелодии. Фестиваль начался 25 декабря, когда Рождество отмечали католики, и завершился 8 января, на следующий день после наступления праздника у православных. Закрыли фестиваль российские музыканты – и не только новогодними колядками, но и европейским симфо-джазом. Прозвучали и немецкие хоралы, и фрагменты «Креольской мессы».