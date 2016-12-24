Рождественская помощь Папы Украине для преодоления гуманитарного кризиса

Папский совет «Cor Unum» опубликовал специальное сообщение о рождественской помощи Папы Франциска Украине: от имени Святейшего Отца на Рождество будет выплачена первая часть финансовой помощи для преодоления гуманитарного кризиса в стране.

«Речь идёт о сумме, составляющей почти 6 миллионов евро из 12 уже собранных, которые будут предназначены для более чем 2 миллионов пострадавших от военного конфликта». Помощь будет оказана людям, проживающим, в частности, в областях Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепропетровска, «независимо от их религиозных убеждений, конфессиональной принадлежности или этнического происхождения».

После специального сбора пожертвований, который состоялся по инициативе Папы Франциска 24 апреля этого года во всех приходах Европы, Святейший Престол, через Папский совет ‘Cor Unum’, решил создать местный Технический комитет под председательством монс. Яна Собило, вспомогательного епископа Харьковско-Запорожского, в сотрудничестве с апостольским нунцием на Украине монс. Клаудио Гуджеротти.

«С начала июля Комитет, находящийся в Запорожье, — говорится в сообщении Папского совета «Cor Unum», — оценил и отобрал проекты гуманитарной помощи, которые предоставили христианские благотворительные организации и международные учреждения. Комитет профинансирует 20 ‘масштабных’ проектов (до 250.000 евро) и 39 ‘солидарных’ инициатив (на сумму до 20.000 евро). В сотрудничестве с апостольской нунциатурой средства будут распределены в поддержку проектов, охватывающих секторы, касающиеся обеспечения продуктами питания, жильём, а также секторов медицины и гигиены».

Согласно недавнему докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в результате продолжающегося до сих пор конфликта с апреля 2014 года по 1 декабря 2016 года погибли 9.758 человек и 22.779 получили ранения.

На страницах официального сайта благотворительной акции Святейшего Отца «Папа для Украины» было опубликовало интервью с вице-президентом Технического комитета Русланом Лавлинским, который отметил, что «как мы знаем со слов апостольского нунция Его Высокопреосвященства Клаудио Гуджеротти, Папа Франциск постоянно интересуется ходом акции, которую он инициировал для наиболее пострадавших в ходе боевых действий на востоке Украины».

Источник: Радио Ватикана