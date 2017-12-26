Рождественская ночь в Кафедральном соборе Новосибирска (+ФОТО)

Вечером 24 декабря в Кафедральном соборе столицы Сибири состоялось главное богослужение великого торжества Боговоплощения — Ночная Месса Рождества Христова.

Перед началом богослужения прихожане собора и гости праздника смогли увидеть традиционную театрализованную сценку на Рождественскую тему, поставленную усилиями коллектива приходской молодёжи под руководством сестер-евхаристок и «режиссеров» из собственной среды. Молодые артисты не только напомнили всем присутствующим Вечную Историю о рождении в Вифлеемской пещере Божественного Младенца, но и коснулись современной трагедии христиан на Ближнем Востоке. Ситуация беженцев нашей эпохи со всеми ее трагическими реалиями прямо перекликается с евангельским сюжетом бегства Святого Семейства в Египет, спасавшегося от злобной мести Ирода. Но, разумеется, постановщики мини-спектакля не забыли и о столь близких нашему сердцу библейских персонажах: ликующих ангелах на небесах, исполняющих дивные песнопения; наивных и искренних пастушках, поспешивших первыми почтить Богомладенца; умудрённых жизненным опытом волхвов, обративших внимание на необычную Звезду на Востоке и пришедших с дарами поклониться Истинному Предвечному Царю всего сущего, видимого и невидимого.

В начале богослужения Владыка Иосиф Верт совершил обряд освящения Яслей и поместил в них фигурку Младенца Иисуса, а настоятель Кафедрального собора о. Сергей Давыдов пропел «Провозглашение Рождества».

Владыке Иосифу, традиционно возглавлявшему Главную Мессу праздника, сослужили приходские священники, настоятель о. Сергей Давыдов и викарий о. Денис Марчишин, а также руководитель Духовной предсеминарии о. Себастьян Прието Силва, SJ.

В прозвучавшем духовном размышлении Владыка призвал верных изумиться хорошо известному, но всегда новому и всегда удивительному событию – БОГ СТАЛ МЛАДЕНЦЕМ, а также взглянуть на события Рождества глазами ребенка, с детской чистотой и непосредственностью от всего сердца возрадоваться о нём.

Праздничное богослужение щедро украшала духовная музыка, прозвучавшая в исполнении приходского хора в сопровождении органа, струнных и духовых инструментов.

В завершение святой Мессы Владыка Иосиф поздравил свою паству с Рождеством на различных языках, на которых говорят верные и духовенство Преображенской епархии, и преподал присутствующим торжественное архипастырское благословение. А затем к самым маленьким участникам праздника пришёл Святой Николай с большим мешком подарков…

Смотрите самые интересные моменты Рождественской Мессы в фоторепортаже ТВ «Кана»: