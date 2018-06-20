Российский пролайфер считает, что нынешняя ситуация в пенсионной сфере является следствием многолетней практики абортов

Российский пролайфер считает, что нынешняя ситуация в пенсионной сфере является следствием многолетней практики абортов

Июнь 20, 2018

Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Сохраним жизнь вместе» Леонид Севастьянов считает, что в нынешних недостатках российской пенсионной системы виновато «абортное» сознание россиянок, сложившееся при коммунизме.

«Вопросы абортов остро стоят в нашем обществе и в контексте обсуждаемой пенсионной реформы. Наша современная пенсионная система имеет коммунистические корни. Она не накопительная, а страховая, при которой пенсионные отчисления работодателя за работника идут не на накопление его будущей пенсии, а на оплату уже существующих пенсионеров. Такая система может работать только при большой рождаемости, когда большое количество работоспособного населения содержит меньшее количество пенсионеров», — сказал Л.Севастьянов во вторник корреспонденту «Интерфакс-Религия».

По мнению пролайфера, из-за пропаганды абортов в СССР пенсионерами к настоящему моменту стали люди, не родившие достаточного количества детей, которые стали бы работниками и отчислениями которых содержались бы нынешние .

«Общественная пирамида стала перевернутой. Поэтому состояние нынешнее пенсионного обеспечения, прежде всего, лежит ответственностью на самих пенсионерах. При этом, конечно же, не должно быть кумулятивной ответственности, когда мать восьмерых детей приравнивается в пенсионных правах к женщине, не родившей ни одного ребенка», — считает общественный деятель.

По его мнению, женщина, которая делает аборт сегодня, должна знать, что его последствия имеют влияние на всю ее оставшуюся жизнь.

Л.Севастьянов выразил солидарность с папой Франциском, на днях сравнившим с преступлениями нацистов. В этой связи пролайфер упомянул СССР, где впервые в истории были легализованы , поскольку, по мнению Л.Севастьянова, человек в советском обществе был винтиком производства.

«Женщина должна была из статуса матери стать всего лишь средством производства, а плодить безработицу с точки зрения большевизма было нецелесообразно. Поэтому детей нужно было рожать в восприятии большевизма ровно столько, сколько нужно для экономики», — выразил свою точку зрения Л.Севастьянов.

Во взглядах же нацизма на жизнь, продолжил он, имели право только сильные: все ущербные должны были уничтожаться. «Именно это мы видим сейчас, когда любое подозрение на патологию внутриутробного плода автоматически ведет к склонению к аборту со стороны врача», — сказал Л.Севастьянов.

Он напомнил, что Гитлер также считал, что ущербные нации, к которым он причислял и русский народ, должны проходить через стерилизацию и абортные практики.

«По мнению нацистов, среди русских должны были пропагандироваться аборты. Но мы видим, что сейчас именно русские лидируют по количеству абортов на одну женщину. Медработники, склоняющие женщин в России к абортам, не должны ли быть приравнены именно по этой причине к продвигающим нацистскую идеологию?» — задает вопрос пролайфер.

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