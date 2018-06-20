Российский пролайфер считает, что нынешняя ситуация в пенсионной сфере является следствием многолетней практики абортов

Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Сохраним жизнь вместе» Леонид Севастьянов считает, что в нынешних недостатках российской пенсионной системы виновато «абортное» сознание россиянок, сложившееся при коммунизме.

«Вопросы абортов остро стоят в нашем обществе и в контексте обсуждаемой пенсионной реформы. Наша современная пенсионная система имеет коммунистические корни. Она не накопительная, а страховая, при которой пенсионные отчисления работодателя за работника идут не на накопление его будущей пенсии, а на оплату уже существующих пенсионеров. Такая система может работать только при большой рождаемости, когда большое количество работоспособного населения содержит меньшее количество пенсионеров», — сказал Л.Севастьянов во вторник корреспонденту «Интерфакс-Религия».

По мнению пролайфера, из-за пропаганды абортов в СССР пенсионерами к настоящему моменту стали люди, не родившие достаточного количества детей, которые стали бы работниками и отчислениями которых содержались бы нынешние пенсионеры.

«Общественная пирамида стала перевернутой. Поэтому состояние нынешнее пенсионного обеспечения, прежде всего, лежит ответственностью на самих пенсионерах. При этом, конечно же, не должно быть кумулятивной ответственности, когда мать восьмерых детей приравнивается в пенсионных правах к женщине, не родившей ни одного ребенка», — считает общественный деятель.

По его мнению, женщина, которая делает аборт сегодня, должна знать, что его последствия имеют влияние на всю ее оставшуюся жизнь.

Л.Севастьянов выразил солидарность с папой Франциском, на днях сравнившим аборты с преступлениями нацистов. В этой связи пролайфер упомянул СССР, где впервые в истории были легализованы аборты, поскольку, по мнению Л.Севастьянова, человек в советском обществе был винтиком производства.

«Женщина должна была из статуса матери стать всего лишь средством производства, а плодить безработицу с точки зрения большевизма было нецелесообразно. Поэтому детей нужно было рожать в восприятии большевизма ровно столько, сколько нужно для экономики», — выразил свою точку зрения Л.Севастьянов.

Во взглядах же нацизма на жизнь, продолжил он, имели право только сильные: все ущербные должны были уничтожаться. «Именно это мы видим сейчас, когда любое подозрение на патологию внутриутробного плода автоматически ведет к склонению к аборту со стороны врача», — сказал Л.Севастьянов.

Он напомнил, что Гитлер также считал, что ущербные нации, к которым он причислял и русский народ, должны проходить через стерилизацию и абортные практики.

«По мнению нацистов, среди русских должны были пропагандироваться аборты. Но мы видим, что сейчас именно русские лидируют по количеству абортов на одну женщину. Медработники, склоняющие женщин в России к абортам, не должны ли быть приравнены именно по этой причине к продвигающим нацистскую идеологию?» — задает вопрос пролайфер.