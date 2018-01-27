Российские делегаты визита «ad limina» уже в Риме (ФОТО)

Вечером 25 января, на завершение Недели молитв о христианском единстве, Папа Франциск возглавил молитву Вечерни. В торжественном богослужении участвовали представители различных христианских Церквей, в том числе и делегаты из России, приехавшие в Рим с визитом ad limina.

Официально визит ad limina российских католических епископов начнется 29 января и продолжится до 3 февраля 2018 года.

«Визит к порогам (ad limina) святых апостолов Петра и Павла» — одно их важнейших событий для Поместных Церквей. Епископы конкретной страны приезжают в Апостольскую Столицу, чтобы поклониться мощам апостолов Петра и Павла. У этого визита есть и иная цель – засвидетельствовать свое единство с преемником Святого Петра, Епископом Рима (Папой), выразить ему свое почтение, проинформировать его о положении дел в своей Поместной Церкви, рассказать о том, как она живет и развивается.

Согласно Каноническому праву, визиты ad limina должны совершаться каждые пять лет, но на практике сроки могут удлиняться. Так, хотя Апостольские администратуры в России были учреждены в 1991 г., первый визит российских епископов ad limina имел место только спустя 10 лет, в 2001 году при Папе Иоанне Павле II. Следующий, и на сегодняшний день последний, визит ad limina российских епископов состоялся в 2009 году при Папе Бенедикте XVI.

На фото — Владыка Иосиф Верт и протоиерей Иван Лега в базилике Святого Павла вне Стен: