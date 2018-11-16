Россия: пастырское попечение о душевнобольных

13 и 14 ноября в Москве, в Даниловом монастыре, при поддержке Папского благотворительного фонда «Kirche in Not» проходила международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных» с участием православных и католических священнослужителей и экспертов со всего мира. Подробности сообщают свящ. Кирилл Горбунов (Россия) и Ольга Сакун (Vatican News).

В первый день конференции обсуждались вопросы критериев здоровой веры и искажения духовной жизни при душевных заболеваниях, восприятия больными церковных Таинств и практик народного благочестия, а также соотношения между психическими заболеваниями и одержимостью. Среди докладчиков были итальянский психиатр Мария Тереза Ферла, посвятившая свое выступление психиатрии с человеческим и христианским лицом, и священник Хосе Вегас, преподаватель католической семинарии «Мария – Царица апостолов», экзорцист архиепархии Божьей Матери в Москве. Он представил взгляд Католической Церкви на психические заболевания и одержимость. Иногда нелегко определить границу между ними, поэтому очень важно сотрудничество между психиатрами и экзорцистами, считает отец Хосе.

Вопрос преподавания пастырской психиатрии в духовных школах затронул В.Г. Каледа, зам. директора Научного центра психического здоровья РАМН, профессор практического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Во второй день конференции основное внимание было уделено особенностям пастырской работы с различным контингентом психически больных, в том числе с людьми с суицидальным поведением, а также теме религиозности и психопатологии в различных возрастных категориях: профессор Питер Колеман из Великобритании говорил о пожилых, а детский психиатр Панагиота Мама Агапиу из Греции – о детях и подростках. Священник Хесус Коломо Гомез из Испании рассмотрел психические заболевания в контексте духовной жизни пациента и рассказал о пастырском окормлении душевнобольных в современной системе здравоохранения.

Существуют ли методы психотерапии, не совместимые с христианским вероучением? На этот вопрос в своих докладах отвечали, среди прочих, психиатр и богослов Питер Ферхаген из Нидерландов и священник-иезуит Александр Посацкий из Польши, преподаватель межъепархиальной семинарии в Казахстане. Он сопоставил психотерапевтические практики с оккультистскими инициациями.

Представитель Папского фонда «Kirche in Not» Петр Гуменюк считает, что проведение этой конференции – один из плодов встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване: именно эта встреча придала новый импульс сотрудничеству между католиками и православными.