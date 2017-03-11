Росархив и секретный архив Ватикана организуют выставку о семье Романовых

Росархив планирует обнародовать документы, связанные со взаимоотношениями дома Романовых и Святейшего Престола. Об этом со ссылкой на главу Федерального архивного агентства Андрея Артизова сообщает РИА «Новости».

«С секретным архивом и библиотекой Ватикана будет большая выставка в конце нынешнего года. Это будет новое слово, там будут подняты документы, связанные с взаимоотношениями Романовых и Святейшего Престола», — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Кроме того, как сообщил глава Росархива, готовятся самостоятельные сборники документов совместно с архивными службами Вьетнама, Монголии, Ирана.

«Целый ряд этих сборников будут новым словом в исторической науке», — сказал Артизов.

Он добавил, что в планах агентства также работа с израильскими коллегами по созданию сборника о Варшавском восстании 1943 года.