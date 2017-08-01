Родители умершего Чарли Гарда создадут фонд помощи смертельно больным детям

Лондон, 1 августа. Родители 11-месячного Чарли Гарда, который скончался в пятницу в Британии, создадут благотворительный фонд на средства, которые были собраны для лечения их малыша. Об этом пишет британское издание The Sun.

Напомним, мальчик болел редким неизлечимым синдромом истощения митохондриальной ДНК. Необратимые процессы в организме Чарли зашли далеко.

Трагическая история стала известна на весь мир после того, как Европейский суд по правам человека принял решение отключить маленького Чарли от аппаратов жизнеобеспечения.

На лечение малыша неравнодушные люди собрали 1,35 млн фунтов стерлингов. На эти средства Конни Йейтс и Крис Гард намерены открыть организацию, которая будет помогать детям со смертельно опасными заболеваниями.

Источник: Благовест-инфо