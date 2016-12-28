Римский Центр солидарности открыл «Дом Сары» для женщин-жертв насилия

В итальянской столице был открыт новый Центр для женщин-жертв насилия «Дом Сары». Структура получила название в честь Сары Ди Пьетрантонио, 22-летней девушки, зверски убитой в Риме весной этого года. В комнатах центра могут разместиться до пятидесяти человек. В его открытии приняли участие ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин и мэр Рима Вирджиния Раджи.

Во время рождественской Мессы в Центре солидарности CEIS, основанном о. Марио Пикки, кардинал передал близость и молитвы Папы Франциска, напомнив о важности структуры для женщин-жертв насилия. Убийство беззащитных женщин подобно «избиению младенцев», каждые три дня появляется очередная жертва, и убийство Сары Ди Пьетрантонио «является частью цепочки, которой, кажется, нет конца», — сказал кардинал Паролин, обращаясь к родителям девушки, убитой своим бывшим женихом на одной из улиц Рима:

«Открывая этот новый объект, мы даем свидетельство конкретной помощи женщинам, которые находятся в сложных ситуациях. Этот дом представляется знаком надежды. Существует большая нехватка подобных структур, их нужно гораздо больше. Тем не менее, это признак того, что всё идёт в правильном направлении».

Во время Юбилейного года Папа Франциск просил создавать своего рода «памятники милосердию» в каждой епархии, чтобы помочь нуждающимся, старикам, брошенным детям. Новые помещения в здании Центра солидарности, который специализируется на реабилитации наркозависимых, станут для жертв насилия убежищем от семейных трагедий, нередко заканчивающихся смертельным исходом. В «Доме Сары» смогут проживать 20 женщин с детьми. Идея возникла спонтанно, из необходимости момента, когда эта проблема выросла до поистине огромных размеров. В Италии существует около 500 мест такого типа, в то время как их должно быть не менее 5.700, сказал директор Центра солидарности.

Со своей стороны, глава римской администрации Вирджиния Раджи подчеркнула: «Открытие этого дома очень важно, потому что насилие в отношении женщин, к сожалению, представляет собой растущее явление. Институты, ассоциации, гражданские власти и всё общество должны быть в состоянии дать ответ жертвам такого насилия; нужно показать, что мы есть и готовы помочь всем этим женщинам, которые продолжают страдать в молчании».

Источник: Радио Ватикана