Лауреаты премии «Ника» призвали власть к диалогу с участниками акций протеста

Несколько российских режиссеров, участвовавших в церемонии вручения кинопремии «Ника», призвали власть прислушаться к мнению участников антикоррупционных акций.

Режиссер Александр Сокуров, который получил «Нику» в почетной номинации «Честь и достоинство», назвал ошибкой отсутствие диалога с вышедшей на улицы молодежью. «Государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми… Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает»,— заявил господин Сокуров. Он обратил внимание на действия правоохранительных органов в отношении молодых людей и женщин. «Я хочу обратиться к нашим депутатам… давайте мы примем закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях»,— заявил режиссер. Он добавил, что главная задача кинематографистов — не обсуждение политики, а «гуманитарное развитие нашего общества, наших молодых людей».

Мнение Александра Сокурова поддержал режиссер Александр Митта, обладатель «Ники» «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф»: «Я разделяю тревоги и отчаянье, мы все озабочены тем, как растет наше поколение, чтобы оно выросло под нашими заботами, а не пугалками».

Лауреат «Ники» в номинации «Открытие года», создатель фильма «Коллектор» Алексей Красовский призвал киносообщество повлиять на судьбу задержанных участников. «Я хочу попросить вас использовать свою власть, чтобы что-то изменить в их судьбе»,— заявил Красовский. Его поддержал художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров.

Премия «Ника» присуждается Российской академией кинематографических искусств. Эта награда является одной из самых престижных кинопремий в России. Последняя церемония вручения наград прошла в Театре имени Моссовета в ночь на среду.

28 марта в Театре им. Моссовета прошло вручение национальной премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника», отмечающей в этом году 30-летие.

Лучшей игровой картиной был признан «Рай» Андрея Кончаловского. Приз за лучшую женскую роль получила супруга режиссера Юлия Высоцкая за роль в этой же картине.

Приз за лучшую мужскую роль получил актер Тимофей Трибунцев за главную роль в фильме «Монах и бес» Николая Досталя.

Источники: ТАСС , Коммерсантъ