Реставрацию базилики Рождества в Вифлееме стоимостью 14 млн. евро завершат к 2020 году

Стоимость реставрации базилики Рождества Христова в Вифлееме составляет 14 млн. евро, сообщил директор итальянской реставрационной фирмы «Piacenti» Джаммарко Пьяченти.

Он также рассказал, что проект реставрации, которая была начата в 2013 году и ведется за счет пожертвований ряда стран, планируется завершить к 2020 году, когда Вифлеем, как ожидается, будет объявлен культурной столицей арабского мира, сообщает «Ассошиэйтед пресс».

По словам Дж.Пьяченти, специалисты провели примерно 60% работ. На данный момент недостает примерно 5 млн. евро для завершения проекта.

В ходе реставрации, в частности, была обнаружена мозаика времен крестоносцев с изображением ангела, которая была спрятана под слоем штукатурки.

Храм, расположенный над пещерой, где родился Христос, является главной туристической достопримечательностью Палестины и находится в совместном ведении Иерусалимского патриархата, Армянской Апостольской и Римско-Католической Церквей. Ежегодно его посещают около 2 млн. человек. В июне 2012 года базилика была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена в IV веке по приказу римского императора Константина и восстановлена после пожара в VI веке.

В реконструкции исторического центра Вифлеема участвует также Россия. Как сообщил в ноябре 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Россия профинансирует реконструкцию улицы Звезды, примыкающей к церкви Рождества Христова.

Источник: Интерфакс-религия