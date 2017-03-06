Реставрация кувуклии Гроба Господня закончится до Пасхи

После девяти месяцев работ реставрация кувуклии – часовни над пещерой Гроба Господня в Иерусалиме – близится к завершению.

Как сообщили на прошлой неделе СМИ со ссылкой на Францисканскую кустодию Святой Земли, с кувуклии уже сняты леса и металлические балки, установленные в 1947 году, чтобы укрепить стены часовни, пострадавшие от землетрясения 1927 года.

Ожидается, что 22 марта по случаю завершения реставрации у Гроба Господня будет совершено экуменическое богослужение.

Однако для полного окончания работ по консервации кувуклии, заявляют греческие реставраторы, понадобится еще десять месяцев и дополнительные 6 млн. евро. В частности, предстоит победить влажность, разлагающую стены часовни.

Реставрация кувуклии началась 8 мая 2016 года. Научный координатор проекта, профессор Афинского технического университета Антония Моропулу заявила тогда, что в целом структура часовни надежна, но необходимы срочные работы по ликвидации воздействия воды, влаги и копоти от свечей. Также надо было предусмотреть возможность защиты кувуклии от сейсмической деятельности.

К началу работ их стоимость оценивалась в 3,3 млн. долларов, которые должны были предоставить Католическая (посредством Францисканской кустодии), Православная и Армянская Церкви. В апреле 2016 крупную сумму на реставрацию святыни также пожертвовал король Иордании Абдалла II. А в октябре прошлого года «личный вклад» в фонд реставрации сделал палестинский лидер Махмуд Аббас.

28 февраля посол Палестины в Ватикане Иса Амиль Кассине сообщил, что значительную сумму на восстановление Гроба Господня пожертвует Святейший Престол. Арабский дипломат добавил, что Ватикан также пожертвует деньги на реставрацию базилики Рождества Христова в Вифлееме.

Источник: Благовест-инфо