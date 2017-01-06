Реликварий с мощами волхвов из собора города Кёльна

В гербе Кёльна изображены три величественные короны в знак того, что в главном соборе этого немецкого города вот уже несколько столетий хранится уникальный реликварий (ковчег) с мощами трех волхвов. В Германии они причислены к лику святых, их величают «тремя святыми королями», и в их честь 6 января установлен праздник, отмеченный в календаре как нерабочий день.

Легенды, восходящие к VI веку, превратили волхвов-«звездочетов» и волхвов-«мудрецов» в «восточных царей», поэтому в западной традиции их стали называть «святыми королями».Как известно, библейская история умалчивает об именах, происхождении, числе волхвов, их внешности и о времени их появления в Вифлееме.

На Западе распространено мнение, что коль число даров-сокровищ, преподнесенных родившемуся Христу, равняется трем, значит, столько же было и волхвов. Относительно времени их появления в Вифлееме мнения несколько разнятся. На иконах, живописных полотнах и в устраиваемых в немецких храмах рождественских яслях Богомладенец изображен не спеленутым, а уже несколько подросшим.

В западной традиции считается, что поклонение волхвов было не на первой неделе после рождения Иисуса, а когда Младенцу было уже не менее двух лет, как указано в приказе Ирода об избиении всех младенцев в Вифлееме и в его округе – «от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Мф. 2, 16). Согласно одним источникам, имена библейских волхвов – Каспар, Мельхиор и Валтасар – впервые упоминаются в VIII веке, согласно другим, эти имена появились еще в VI веке. Внешне Каспара представляют «молодым и безбородным», Мельхиора – «старцем с бородой», а Валтасара – «темнокожим».По преданию, волхвы, вернувшись из Вифлеема в свои родные места, приняли крещение и стали возвещать народам об Иисусе Христе. Будучи благочестивыми христианами, волхвы не только проповедовали Евангелие на Востоке, но и строили там в честь Иисуса Христа храмы и часовни. Сохранилось предание, повествующее о том, что апостол Фома посвятил волхвов в епископы. Приняв мученичество, они закончили земную жизнь приблизительно в одно и то же время и похоронены были тоже вместе. Их гробница якобы находилась в персидском городе Сава.

Мощи волхвов (их главы) впервые были обретены святой равноапостольной царицей Еленой и перенесены в Константинополь, а в V веке – в Медиолан (современный Милан). Имеются свидетельства, что мощи волхвов были подарены Кёльнскому архиепископу и канцлеру Райнальду фон Дассель императором Фридрихом I Барбароссой. В 1164 году из Милана останки прославленных волхвов были сначала перенесены по суше на специальных подводах, а потом – на речном судне по Рейну в Кёльн. Чтобы мощи трех святых королей обрели в городе достойное пристанище, в Кёльне решено было изготовить золотой реликварий и воздвигнуть величественный собор в стиле «высокой готики». Строительство собора было начато в 1248 году, а завершено лишь спустя несколько столетий.

Почитание реликвий в Кёльне основывалось на вере, что останки святых волхвов имеют исцеляющую силу, которая при прикосновении или приближении к ним передается другим людям. «Культ реликвий» в Германии достиг наивысшего расцвета в XII и ХIII веках, когда в Европу в большом количестве привозили реликвии и паломничества к ним стали массовым явлением. Начиная с XII века, к святым реликвиям Кёльна со всех близлежаших к этому городу земель стали устремляться многочисленные паломники с пожертвованиями. Истории известно, что в Кёльн прибывали религиозные процессии и тянулись людские потоки со всей Европы. В народе «три святых короля» считались покровителями всех путешествующих, поэтому многие путники специально приходили в Кёльн, чтобы в местном соборе поклониться волхвам, о чем рассказывается, в частности, в романе Вальтера Скотта «Квентин Дорвард».

В 1181 году местной школе золотых дел мастера Николая фон Вердена из Мааса поручили изготовить реликварий для мощей святых Феликса, Набора и Григория Сполетских, а также мощей трех прославленных волхвов. Уникальный ковчег, выполненный только в 1220 году (по другим данным – в 1230-м), и сегодня считают в Германии одним из самых выдающихся шедевров средневекового искусства. И по сей день он хранится он в Кёльнском соборе Пресвятой Богородицы и святого Петра и является главным его сокровищем.

Золотой реликварий, украшенный драгоценными камнями, представляет собой трехнефную базилику с двумя нижними и одним верхним помещениями. Специалисты отмечают «точную схему размещения фигур – от ветхозаветных пророков и царей до воплощения Христа». Выдающими шедеврами искусства называются горельефные фигуры в аркадах на продольных сторонах нижних помещений. Сцены Страшного суда и восседающие на троне фигурки пророков и апостолов с их выразительными ликами, динамичными жестами и складками одежд «преодолевают застывшую романскую пластику» (см.: Chronik des Christentums. Gutersloch/Munchen, 1997, s. 161). Искусствоведы считают, что в настоящее время этот «изумительный ларец» как произведение ювелирного искусства частично утратил свою завершенность не только из-за многолетнего его использования, но и позднейших реставрации и разграблений.

Реликварий доступен для поклонения, но его не открывают. На этом основании в немецкой прессе время от времени появляются заметки скептиков, сомневающихся в том, что в кёльнском реликварии действительно находятся мощи именно тех самых библейских трех волхвов, а не «трех молодых мужчин», умерших в середине XII столетия.

«День трех святых королей» (Dreikönigstag) – 6 января – очень популярен и любим в народе. Кёльнский собор становится в этот день местом массового паломничества верующих со всей Германии и из граничащих с ней стран. Накануне вечером в некоторых городах и селениях можно видеть мальчиков, одетых в белые балахоны, из которых трое имеют «золотые короны» на голове и носят «королевские одежды». Они ходят от дома к дому и поют песни, прославляющие «трех святых королей». Около городских и сельских храмов устраиваются театрализованные фольклорные представления, изображающие приход волхвов в Вифлеем и поклонение их Богомладенцу. В каждом храме оформлены вертепы – рождественские ясли, где «присутствуют» и знаменитые волхвы. По сохранившейся давней традиции, 6 января хозяин дома пишет мелом у входа или на двери начальные буквы имен трех волхвов – К + М + В – и указывает год. Немцы верят, что такая надпись оберегает жилище и его обитателей от всех бед. Кроме того, в этот день они в последний раз зажигают в доме новогоднюю елку и считают, что после праздника «трех святых королей» световой день «прибавился на петушиный шаг».

Анатолий Холодюк (Кёльн – Мюнхен)

Источник: pravoslavie.ru