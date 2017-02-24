Религия имеет существенное значение для брачных отношений, подтверждает исследование Pew Research Center

ВАШИНГТОН. Как установлено в результате исследования, проведенного в США социологическим центром LifeWay Research, общая вера имеет существенное значение для брачных отношений, поскольку скрепляет их дополнительными узами и при этом способствует воспитанию детей, сообщает Worldreligionnews.

Опросы в рамках нового исследования показали, что примерно 59 процентов респондентов считают, что им удобнее обсуждать со своим супругом политические вопросы, чем углубляться в темы духовности, и лишь 41 процент опрошенных сказали, что способны свободно обсуждать религиозные и духовные темы со своей половиной.

Но духовные вопросы весьма важны в семье, поскольку имеют большое значение для выстраивания длительных отношений в целом. На вопрос о том, какие факторы они считают самыми важными для семейного благополучия, порядка 66 процентов респондентов ответили, что важнее всего совместные интересы. При этом 63 процента поставили на первое место хорошие сексуальные отношения; 62 процента указали, что придают главное значение равному и добросовестному вкладу в домашние и хозяйственные заботы как определяющему показателю хорошей семьи. А 44 процентов опрошенных жителей США поставили на первое место общую веру как залог крепкой семьи и любви.

По данным исследования, немало разладов случается в тех семьях, которые предпочитают не углубляться в темы духовности – к примеру, стараются по тем или иным причинам не касаться глубинных смыслов и благодетельного влияния молитв или не обсуждают догматы религии вообще. В начальные, самые чувственные периоды отношений, религиозные и духовные различия могут не играть большой роли, но в более длительной перспективе духовные противоречия способны усугубляться, расширяться и подтачивать романтизм в отношениях. Духовные и религиозные убеждения, которые каждый из партнеров привносит в обоюдные отношения, могут вначале не играть большой роли, но со временем сплошь и рядом служат отправным пунктом или дополнительным фактором в развитии того или иного конфликта.

Также исследователи отмечают высокую роль, которую вера родителей обычно оказывает на воспитание детей. Учеными замечено, что пары, у которых существует гармония, взаимопонимание и поддержка в религиозных и духовных вопросах, находят в них дополнительную опору и скрепляющие узы, которые не могут быть заменены никакими прочими интересами, занятиями и увлечениями.

Особенно высокую роль играют духовные основы во времена испытаний, трудностей, межличностной напряженности или даже конфликтов. Религиозная пара, к примеру, иной раз может погасить конфликт и залечить нанесенные им раны просто путем совместной молитвы и взаимного прощения. Это мнение разделяется и вероучителями, в частности евангелистами, которые давно заметили, что те семейные пары, которые умеют и любят молиться вместе, намного более счастливы в семейных отношениях. Отмечено также, что вера в повседневной жизни играет особо высокое значение для латиноамериканцев и афроамериканцев, по данным исследования, проведенного социологом Брэдфордом Уилкоксом, и эти данные впоследствии были подтверждены целым рядом других ученых.

Благотворное действие совместной молитвы объясняется тем, что такие пары развивают способность концентрироваться на совместных нуждах, надеждах и высших потребностях, подчиняя им свои мелкие, личные и эгоистичные тревоги и заботы. Ученые и вероучителя отмечают также, что люди, испытывающие трудности в плане умения или желания делиться своим духовным опытом и поисками с другими людьми вообще и со своими супругами в частности, нередко заходят в тупик или испытывают разного рода проблемы в своем собственном, изолированном от других духовном развитии. Как показали, к примеру, данные исследования, проведенного ведущим социологическим центром Pew Research, взрослые люди, вступающие в религиозно гармоничный союз, чаще и дольше других сохраняют и укрепляют свою веру в Господа, и при этом частота молитв и общий уровень набожности обычно намного выше, чем в религиозно смешанных браках. Также, по данным отчета Pew Research Center, 56% христиан-евангелистов отмечают, что религиозно смешанные браки приводят к проблемам и конфликтам во взаимоотношениях, и при этом даже «свободные от религии» жители США в основном, как оказывается, согласны с этим мнением, а несогласных среди них всего лишь 17%.

Источник: Седмица.ру