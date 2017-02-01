Религиозные общины России жалуются на неравноправные условия возвращения церковной собственности

В последнее время тема передачи религиозным организациям национализированного в советское время имущества обсуждается в связи с конфликтными событиями вокруг Исаакиевского собора и заповедника «Херсонес Таврический». Однако перечень связанных с реституцией проблем не заканчивается взаимоотношениями государства с Русской Православной Церковью.

На состоявшемся круглом столе на тему «Католицизм и православие в Москве: обеспечение равенства прав и возможностей» представители Католической Церкви говорили о хронической нехватке культовых помещений, которую испытывает московская община, и юридических коллизиях, связанных с попытками вернуть утраченное.

«Римско-Католическая Церковь имеет очень хорошие отношения с органами государственной власти на высшем уровне, – сказал генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский. – О том, как Святейший Престол и Российская Федерация взаимодействуют и имеют общую позицию по многим вопросам, даже политическим, – всем хорошо известно. Однако Россия – страна большая, и органы местных властей иногда по-разному выстраивают межконфессиональные отношения. К большому сожалению, мы должны отметить, что в Москве отношения с правительством складываются не самым лучшим образом». Речь идет о бывшем московском храме Святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке. Вернуть комплекс его зданий католики пытаются начиная с 1990-х годов, однако сейчас община решила добиваться реституции в судебном порядке. То, что дело пришлось доводить до суда, о. Игорь Ковалевский называет совершенно скандальным. По его словам, таковой ситуацию считают и прихожане, убеждать которых в возможности дипломатического разрешения конфликта вокруг храма с московскими властями становится все труднее и труднее.

Старейший в Москве католический храм, вокруг строений которого и идет спор, возводился с 1839 по 1845 год. В советское время здания неоднократно перестраивались – сначала в кинотеатр, потом в проектный институт. Четыре постройки, передачи которых добиваются католики, появились до 1905 года. Пятая – сам храм – находится в частной собственности, и его хозяева, по словам доверенного лица католической архиепархии Божией Матери в Москве Виталия Бородина, неоднократно обращались к католической общине с просьбой выкупить ветхое здание. Однако даже инициатива владельцев не изменила ситуации. «Два раза предлагали его выкупить, – говорит Бородин, – но на тот момент здание было в плачевном состоянии. Кроме того, за него просили очень большие деньги – естественно, община отказалась. Нет таких средств, чтобы его выкупить. Ведь здание не готово к тому, чтобы разместить в нем приход – его надо перестраивать, а вернее, так как это памятник, провести научную реставрацию, о чем есть постановление. Это сумасшедшие деньги». В настоящее время другие помещения комплекса находятся в собственности правительства Москвы – в постройках бывшего католического центра расположены лицей и Департамент физкультуры и спорта, а некоторые из них сдаются в аренду предприятиям. Их-то община и пытается отсудить в соответствии с законом о возвращении церковного имущества.

Бородин привел в пример аналогичный казус у Русской Православной Церкви, когда та была вынуждена подать в суд по поводу собственности, и Департамент имущества Москвы сразу же пошел на компромисс. «В нашем же случае мы были вынуждены подать в суд, потому что на все доводы и документы, подтверждающие религиозное назначение этих строений, мы получаем отрицательный ответ», – говорит представитель архиепархии. Католической Церкви, по его словам, помимо храма принадлежали богадельня, женское училище, церковно-приходская школа с домом причта (в котором проживали священнослужители), правление благотворительного общества и библиотека. План католической общины предусматривает организацию богослужебного помещения в бывшей библиотеке, размещение филиала Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в здании лицея и восстановление функций богадельни. «В обществе большой резонанс вызвала передача Исаакиевского собора РПЦ, и сейчас на повестке дня передача «Херсонеса» (комплекса зданий музея-заповедника «Херсонес Таврический». – ред.). В связи с этим нам хотелось бы сказать, что у нас не должно быть избирательного применения закона», – заявил собравшимся на пресс-конференции журналистам Бородин.

«Мы не пытаемся много получить. В большинстве случаев нас устраивают небольшие новые храмы, даже часовни, которые мы построили на собственные средства. Речь идет прежде всего о знаковых для России храмах и о больших общинах – в основном Москвы и Петербурга», – сказал корреспонденту «Независимой Газеты» о. Игорь Ковалевский. Одним из таких зданий и является храм в Милютинском переулке. Однако спор с государством о зданиях у католиков идет не только в Москве. Одним из важных для католиков храмов является смоленский костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. По словам священника, община много лет добивается храма, но в настоящее время в здании планируется открыть филиал Московской филармонии. «Желание католиков Смоленска молиться в своем историческом храме не противоречит возможности сделать его здание культурным центром для жителей Смоленска и гостей города: во многих российских католических храмах проходят концерты, собирающие большую аудиторию. Однако забота о развитии культуры не может осуществляться за счет ущемления прав верующих», – гласит заявление архиепархии Божьей Матери в Москве по этому поводу, опубликованное на ее сайте. «Мы не хотим доводить дело до суда, потому что у нас позиция: для получения по закону надо просто собрать документы, – сказал «Независимой газете» отец Игорь. – Сам факт этого судебного разбирательства скандален». Кроме Москвы и Смоленска имущественные споры католиков и местных администраций идут в Таганроге и Кирове.

Представители Московской католической архиепархии считают, что использующихся сегодня верующими трех московских храмов общине явно недостаточно: на них приходится семь приходов. «Можно порадоваться за РПЦ – правительство активно реализует программу строительства храмов. Но когда отказывают в том, что нам принадлежало, тем более что острая необходимость в этом есть, – в этом мы видим элементы дискриминации», – говорит Виталий Бородин. Число католиков в Москве и области в архиепархии оценивают в 40–50 тыс. человек. Ситуация осложняется и тем, что католическое сообщество Москвы состоит из представителей разных народов и граждан разных стран: одной из самых сплоченных московских католических общин является филиппинская, в Москве живут верующие из Индии, для которых совершались богослужения на одном из языков Индостана, а также из Вьетнама и Кореи. Много в Москве и католиков из Латинской Америки: оттуда родом некоторые из российских священнослужителей, а в храме на Малой Грузинской совершается богослужение на испанском языке.

«Суд должен принимать решения строго в соответствии с законом. Равноправные суды – это не только юридическая проблема, это проблема нравственная», – заявил журналистам о. Игорь Ковалевский. Он также сказал о моральной поддержке, которую оказывает Русская Православная Церковь католикам в вопросах передачи верующим имущества религиозного назначения.

Однако ситуация вокруг Исаакиевского собора и «Херсонеса Таврического» может стать для многих религиозных организаций прецедентом и поводом для решительных действий. 26 января предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий обратился к депутатам Госдумы РФ с просьбой вернуть верующим проданные в частную собственность в 1990-е годы здания бывших церковных зданий. «Мы говорим об оскорблении чувств верующих; на мой взгляд, оно и в том, что сегодня так и не переданные Церкви храмы используются, мягко скажем, не по назначению… Хочется попросить, чтобы чиновники имели ответственность за эти проволочки», – приводит «РИА Новости» слова главы РПСЦ. Таким образом, к церковной реституции подключаются всё новые представленные в России христианские конфессии.

Павел Скрыльников

Источник: «Независимая газета»