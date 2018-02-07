Религиозные общины России провели беспрецедентную по масштабам гуманитарную акцию в Сирии

4 февраля 2018 года в ходе визита в Сирию делегация Межрелигиозной рабочей группы Совета при Президенте России провела крупнейшую акцию по раздаче гуманитарной помощи.

В течение всего воскресного дня членами делегации совместно с представителями христианских Церквей и мусульманских общин Сирии в храмах и мечетях производилась раздача пострадавшему населению помощи, собранной на средства российских верующих.

Христианские священники и представители мусульманского духовенства разгружали машины с гуманитарным грузом и совместно раздавали его нуждающимся сирийцам вне зависимости от их религиозной принадлежности.

Объем раздаваемого в рамках данной акции груза является рекордным – 77 тонн. Груз расфасован по рассчитанным на одну семью коробкам весом более 25 килограммов каждая. В продуктовые наборы, состав которых был сформирован с учетом реальных нужд сирийского населения, вошли мука, сахар, крупа, макароны, сухое молоко, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы. Получавшие помощь сирийцы отмечали высокое качество продуктов, правильно подобранный состав груза и то, что многое из представленного перечня крайне сложно купить в Дамаске. Содержимого каждой коробки может хватить для того, чтобы семья из пяти человек имела пропитание в течение как минимум двух недель.

Беспрецедентность акции также придает тот факт, что никогда ранее столь полноформатная межрелигиозная делегация не посещала воюющую Сирию ради раздачи помощи, и никто не реализовывал подобные проекты совместно с представителями всех основных религиозных общин Сирии.

Акция началась рано утром в Духовном и образовательном центре Исламской ассоциации имени шейха Ахмада Кефтару. Гостей из России приветствовал директор Ассоциации шейх Шариф ас-Сауаф и муфтий Дамаска и области Аднан Афьюни. Члены делегации ознакомились с деятельностью образовательного центра и посетили классы, где занимаются воспитанники. Затем на одной из улиц Дамаска близ здания Духовного центра состоялась совместная раздача гуманитарной помощи нуждающимся людям. Как отмечали духовные лидеры Дамаска, в последнее время население города увеличилось на полмиллиона человек за счет жителей других районов Сирии, вынужденно оставивших свои разгромленные города и селения и бежавших от террористов. Именно эти люди получали помощь в данном пункте ее раздачи.

Затем межрелигиозная делегация из России направилась в кафедральный собор Антиохийской Православной Церкви, посвященный Успению Пресвятой Богородицы и носящий имя Марьямия. Члены делегации присутствовали за Божественной литургией, которую совершил Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X.

По окончании богослужения Иоанн X приветствовал российскую делегацию. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви отметил: «Совсем недавно мы посещали Россию для участия в торжествах по случаю столетия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Неделя, проведенная в Москве, стала лучшим временем в нашей жизни. Мы много беседовали с Его Святейшеством, встречались с президентом России Владимиром Путиным и никогда не забудем этих встреч. Мы несказанно благодарны России за помощь в освобождении Сирии от террористов. А ее усилия по налаживанию диалога между сирийцами считаем жизненно важными для нашей страны».

Затем члены межрелигиозной делегации из России и духовенство Антиохийской Православной Церкви совместно раздали людям коробки с гуманитарным грузом. В данном пункте единовременно было роздано 500 коробок продуктов. Многие из получивших помощь людей испытывают крайнюю степень нужды и страдают от недоедания.

Следующим пунктом маршрута участников акции стал кафедральный храм Дамасской епархии Армянской Апостольской Церкви, где раздача помощи велась совместно с епископом Армашем Налбандяном и местным клиром. Действующий при епархии Центр экстренной помощи оказал поддержку в приглашении на это мероприятие самых неимущих людей из соответствующего гуманитарного списка. Сирийцы, получившие помощь в этом храме, как и в других местах ее распределения, от души благодарили российский народ за проявленную любовь и милосердие. Епископ Армаш подчеркнул, что впервые за долгое время видит на многих лицах улыбки, и это главный результат акции, связанный не только с самим фактом раздачи помощи, но и с тем, что духовные лица из России лично приехали в Дамаск к своим братьям, чтобы выразить им поддержку. Иерарх также рассказал, что за время войны на территорию храма попало несколько выпущенных боевиками снарядов, что повлекло жертвы среди прихожан, а также вызывало повреждения храмового здания и воскресной школы.

Из армянского храма делегация проследовала в находящуюся рядом Греко-Католическую Патриархию, где гуманитарная помощь была передана представителям Греко-Католической, Маронитской, Армяно-Католической и Сиро-Католической Церквей.

После этого делегация направилась в соседний квартал исторического центра Дамаска, посетив храм Сирийской Ортодоксальной Церкви, в котором располагается ее благотворительная организация имени святого Ефрема. Это место находится совсем рядом с домом апостола Анании, в котором произошли известные события новозаветной истории.

После раздачи здесь очередной партии помощи межрелигиозная делегация из России проследовала в расположенную через дорогу мечеть Дарар Бин аль-Азур, где также находится Университет стран Шама по исламским наукам. Гостей приветствовал его ректор шейх Хусамуддин аль-Фарфур, а также группа улемов и многочисленные верующие. Состоялось теплое взаимное общение, в ходе которого подчеркивалось, что между людьми религии нет и не может быть вражды, что попытки террористов оправдывать свои преступления псевдорелигиозными лозунгами никогда не введут в заблуждение истинных христиан и мусульман, стремящихся подавать пример взаимной любви и уважения. По окончании беседы во дворе мечети состоялась раздача помощи нуждающемуся населению.

Затем российская делегация посетила Высшее духовное управление Сирии, где встретилась с Верховным муфтием Сирийской Арабской Республики шейхом Ахмадом Бадр эд-Дином Хассуном. По просьбе муфтия Хассуна переданная ему помощь будет направлена пострадавшим жителям Алеппо. Верховный муфтий Сирийской Арабской Республики выразил соболезнования в связи с гибелью российского летчика А. Филиппова, отметив, что сирийский народ никогда не забудет его жертву, как и кровь других россиян, пролитую за освобождение Сирии.

Акция продолжилась до самого вечера воскресного дня. Последним посещенным в этот день объектом для раздачи помощи стал храм Евангельской Церкви Дамаска, расположенный в северной части сирийского района Баб Тума. Пастор местной общины Бутрос Заур рассказал о том, что чуть более года назад крышу храма пробил снаряд боевиков и разрушил значительную часть помещения, в том числе престол. Однако за прошедшее время здание удалось восстановить.

Сопровождали делегацию по пунктам проведения акции и принимали непосредственное участие в раздаче помощи руководитель Социального отдела Антиохийской Православной Церкви архимандрит Алексий (Шехада) и советник министра по делам вакуфов Сирии Набиль Сулейман.

Поздно вечером состоялась встреча членов делегации с министром по делам вакуфов Сирийской Арабской Республики Абдусаттаром Ас-Сайидом.

От имени министра в древней дамасской мечети Салах ад-Дин был дан прием, на котором присутствовало собрание улемов Сирии – духовных ученых и глав исламских организаций, относящихся к Министерству вакуфов, в том числе старейший муфтий Дамаска шейх Башир аль-Идари. В ходе общения, в частности, обсуждалось значение для процесса сирийского примирения, которое имеет Конгресс сирийского народа, созванный по инициативе России в Сочи, и роль религиозных общин в данном процессе.

Гуманитарная миссия Межрелигиозной делегации из России будет продолжена в последующие дни.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС