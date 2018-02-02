Религиозные общины России проведут в Сирии масштабную гуманитарную акцию

Представители религиозных общин России с 3 по 9 февраля проведут в Сирии и Ливане беспрецедентную гуманитарную акцию.

«С 3 по 9 февраля состоится поездка делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации в Сирию и Ливан. Акция будет носить беспрецедентный характер как по составу делегации и объемам предполагаемой помощи, так и по степени ее координации с местными религиозными общинами», — заявил в интервью РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Основная часть акции, как уточнил он, пройдет в Дамаске и в местах локального проживания сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане. Кроме того, российская делегация посетит Бейрут. При этом миссия, подчеркнул Игумнов, пройдет при участии лидеров основных христианских и мусульманских общин Сирии и Ливана.

Как сообщалось ранее, Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, в состав которого входит и Римско-Католическая Церковь в России, на заседании 30 марта 2017 г. принял решение об оказании гуманитарной помощи населению Сирии, страдающему от длительного кровополитного конфликта. Для этого была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители различных религий и конфессий России.

Рабочая группа уже организовала сбор средств и доставку помощи населению Сирии июне и августе 2017 г., когда соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы и в район Хомса. В партии гумпомощи тогда вошли около 40 тонн продуктов питания и медикаментов.

В этом сборе приняли активное участие представители различных религий России, в том числе и верующие католики. На очередном заседании рабочей группы было принято решение продолжить оказание помощи. Для этого был учрежден Межрелигиозный фонд содействия реализации совместных гуманитарных проектов. Членами рабочей группы было принято решение перечислять пожертвования на счет этого фонда. На собранные средства были закуплены продуктовые наборы и медикаменты, которые будут направлены нуждающимся жителям Сирии вне зависимости от религиозной и конфессиональной принадлежности.