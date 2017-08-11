Религиозные образы и тайна популярности «Звездных войн»

В 2017 году исполняется 40 лет фантастической саге «Star Wars» («Звездные войны»), напоминает Catholic Herald.

В нынешнем году, спустя четыре десятилетия после выхода первого фильма в мае 1977 года, будет выпущен девятый крупный фильм саги. Он будет называться «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай». В мировой прокат картина выйдет 13 декабря. Известно также, что в любом случае это будет не последний фильм самой коммерчески успешной кино-франшизы.

Фильмы этого сериала — рассказ о любви, жертве и отцовстве против ненависти, доминирования и тирании. Откуда такая популярность? Почему так долго продолжался этот сериал?

С самого начала запуска проекта многие фанаты отмечали присутствие религиозных образов в «Звездных войнах», слишком масштабное, чтобы быть случайным. Сэр Алек Гиннес, пожилой Оби-Ван Кеноби, носил монашескую одежду. Люк Скайуокер, юный джедай, одевается как священник. Шлем Дарта Вейдера — стилизованная митра, показывающая продажного владыку, которым он стал. Нечестивого императора сопровождают служители, одетые с ног до головы в красный кардинальский цвет. «Храм» джедаев — это здание в духе мечети с минаретом. Сама Сила — пантеизм, привлекательный для светского поколения, которое любит притворяться, что оно духовно, но не религиозно. Теперь, когда сага приближается к ее (предполагаемому) концу, в ней появляется Скеллиг-Майкл, редут ирландских монахов, которые спасли цивилизацию.

«Звездные войны» продолжаются так долго, потому что это древняя история о самых глубоких человеческих драмах — это рассказ о любви, жертвах и отцовстве, с одной стороны, и трагедия ненависти, доминирования и тирании — с другой.

Центральным героем является Энакин Скайуокер, молодой мальчик со сверхъестественными способностями, у которого нет отца. Таким образом, тайна отцовства, биологического и духовного, проходит через всю сагу. Джедай представляет собой мужа с идеалами чести, долга и жертвы. Кому дано много, обязан служить благу для всех. Но юный Энакин отвергает наставников-джедаев, а злой император Палпатин предлагает ему другое видение: кому дано много, может захватить большую власть, чтобы создать жизнь, обманув смерть. Это метод доминирования, а не жертвы.

Таким образом, «Звездные войны» ставят гегелевский вопрос: должен ли человек выбирать между подчиненным или доминирующим, является ли двигателем истории борьба между теми, кто был господином, и теми, кто был рабами? Есть путь темной стороны Силы, где желание отомстить за собственную боль подпитывает страсть власти. Но Люк Скайуокер выживает благодаря милосердию. Именно страдание сына вдохновляет отца, который выступает против императора и уничтожает его ценой собственной жизни. Доминирование тирана побеждено лекарством милосердия и силой сыновнего страдания, способного обратить отцовское сердце.

Иоанн Павел II писал в своей книге «Переступить порог надежды», что единственной альтернативой в человеческих отношениях с точки зрения гегелевской диалектики «господин-раб» являются отношения отца и сына. Либо могущественные угнетают слабых, как тираны угнетают рабов, либо могущественный жертвует собой ради слабых, так — как отец отдает свою жизнь за своего сына. Это столкновение архетипов лежит в основе мифологии «Звездных войн».

Откровение Троицы учит нас, что отношения отца и сына более могущественны, поскольку они лежат в самой основе бытия. Таким образом, «излучение отцовства», по словам Иоанна Павла II, затрагивает всё сотворенное в мире, даже давным-давно в далекой Галактике.

По материалам REGNUM