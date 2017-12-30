Религиозные лидеры в США выступили с открытым письмом против «трансгендерной идеологии»

ВАШИНГТОН. Религиозные лидеры в США выступили с открытым письмом против «трансгендерной идеологии», напоминая, что Господь создал людей мужчинами и женщинами, а пол есть дар Божий, сообщает Седмица.ру со ссылкой на christiantoday.

В особенности авторы письма отмечают тот страшный вред, который наносится детям, когда их убеждают в возможности изменить свой пол путем хирургической операции или приема гормональных препаратов, изменяющих естественное развитие организма. Совместное открытое письмо под названием «Создал мужчину и женщину: открытое письмо высшего духовенства» подписано епископами католической, протестантской и православной церквей США, высшим исламским имамом Файзал Ханом (Faizal Khan) и видными евангелистами, и в том числе Эндрю Уолкером (Andrew Walker), директором стратегических исследований Комиссии южных баптистов по этике и религиозным свободам.

Представители высшего духовенства в этом письме решительно отрицают существование некоей «социокультурной реальности пола», которую можно выбирать «вне зависимости от богоданного мужского или женского пола». В нем подчеркивается, что Господь «создал каждого из нас женщиной или мужчиной; а потому наши половые различия не случайны и не ошибочны – ибо пол есть дар Божий, который помогает нам стать ближе друг к другу и к Господу». Авторы письма считают «недовольство» своим полом, проявляющееся у некоторых людей, как «сложное явление, которое нужно рассматривать с должным вниманием и стремлением к истине». Вместе с тем в послании отмечается страшный вред, который наносится детям насаждаемой в обществе «трансгендерной идеологией», поскольку она «вредит как отдельным гражданам, так и обществу в целом, сея путаницу в умах и неуверенность в своей природе».

«Мы горячо желаем здоровья и счастья каждому мужчине, женщине и ребенку, – пишут в заключение авторы письма. – Вот почему мы призываем к возврату к политике, помогающей утверждать и ограждать истинную природную половую принадлежность каждого мужчины и женщины, а также безопасность и личную свободу каждого человека. Мы надеемся, что наше общество вновь научится высоко ценить великую красоту различий полов в нашей культуре и протянет руку помощи тем из нас, кто не в силах примириться со своей богоданной половой принадлежностью».

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Также агентство National Catholic Register сообщает, что четверо известных американских католических епископа присоединились к лидерам других христианских конфессий.

В открытом письме, озаглавленном «Сотворенные мужчиной и женщиной» и опубликованном 15 декабря пресс-службой Конференции католических епископов США, церковные лидеры изложили основные греховные элементы гендерной идеологии.