Религиозные лидеры Малайзии объединились в борьбе с торговлей людьми

По случаю недавнего Всемирного дня борьбы с торговлей людьми десять религиозных лидеров Малайзии подписали совместную декларацию по борьбе с современной работорговлей. Автором инициативы стала поместная столичная архиепархия Куала-Лумпур. Комментируя событие, её предстоятель монс. Джулиан Леов заявил: «Мы часто думаем, что торговля людьми представляет собой весьма отдалённую проблему, которая существует лишь в далёком зарубежье. На самом же деле у неё много ликов, и в наши дни её жертвами становятся миллионы людей во всём мире: мужчины, женщины, дети и даже старики».

Малазийский прелат выразил сожаление, что «современная работорговля происходит в Малайзии, в её городах и жилых кварталах». Согласно статистическим данным Индекса глобального рабства, в прошлом году более 128 тысяч малазийцев проживали в рабстве.

В совместной декларации, подписанной религиозными лидерами страны, говорится, что «физическая, экономическая, сексуальная и психологическая эксплуатация человека — ради прибыли или выгоды другого человека — находится в противоречии с фундаментальным принципом, гласящем, что все люди равны и должны пользоваться одинаковой свободой и достоинством. <…> Торговля людьми является преступлением против человечества, — подчёркивается в документе, — это бедствие должно быть искоренено». Подписавшие документ христианские, индуистские, буддийские и даосские лидеры заявляют о своём намерении бороться за свободу жертв современного рабства, «возвращая им достоинство и давая новый повод для надежды».

По случаю подписания межрелигиозной декларации в Интернете был опубликован специальный сайт, озаглавленный «Неопалимая купина» (The Burning Bush). По словам его создателей, целью ресурса является повышение общественной осведомлённости о «тяжком грехе» современной работорговли путём предоставления информационных и духовных материалов по данному вопросу. Кроме того, на сайте каждый неравнодушный человек может поставить под совместным заявлением свою цифровую подпись и таким образом внести вклад в развитие того, что было названо «Деревом надежды».

По словам предстоятеля малазийской епархии, совместный документ является только «первым шагом»: необходимо, чтобы различные религиозные группы играли «более активную роль в борьбе с современной работорговлей, прежде всего объединяя свои ресурсы».

Источник: Радио Ватикана