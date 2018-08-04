Религиозные лидеры Камеруна за диалог и мир в стране

29 и 30 августа в Камеруне состоится генеральная конференция по решению социально-политического кризиса в англоязычных регионах страны.

Организаторами встречи в городе Дуале выступили местные католические, протестантские и мусульманские лидеры в ответ на ежедневные столкновения между правительственными силами и движением за независимость. Затяжной конфликт унёс сотни жизней и превратил в беженцев более 180 тысяч жителей Камеруна.

На прошлой неделе главы религиозных конфессий страны выразили готовность предложить себя в качестве кураторов и посредников диалога между правительством и сепаратистами. В собрании приняли участие архиепископ на покое Дуалы кардинал Кристиан Вийган Туми, пастор пресвитерианской Церкви Камеруна Бабила Джордж Фочанг, имам центральной мечети Баменды Тукур Мохаммед и главный имам центральной мечети Буэа Альхаджи Мохаммед Абубакар.

«Настало время положить конец этому конфликту через искренний, инклюзивный и всеобъемлющий национальный диалог для решения англоязычной проблемы», — заявили религиозные лидеры африканского государства: оружие не может привести к миру.

Источник: Vatican News