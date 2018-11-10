«Реквием» Верди прозвучит в главном соборе Берлина в исполнении российских и зарубежных артистов к 100-летию окончания Первой мировой

Благотворительный концерт-реквием в память о жертвах Первой мировой войны и 100-летия ее окончания состоится в понедельник вечером в кафедральном соборе Берлина.

В память о жертвах будет исполнен «Реквием» Джузеппе Верди. В концерте примут участие сопрано Светлана Касьян (Россия), меццо-сопрано Юлия Мазурова (Россия), бас Годердзи Джанелидзе (Россия), тенор Поррас Родриго Гаруло (Мексика), Академический большой хор «Мастера хорового пения» (Россия) и Берлинский симфонический оркестр, сообщили «Интерфаксу» в Фонде Григория Богослова, выступившем в роли организатора.

На концерте будут присутствовать главы и члены монарших и аристократических фамилий Европы, немецкие и российские политики, заинтересованные в развитии российско-германских отношений, представители дипломатических миссий, бизнесмены, дипломаты, деятели науки, культуры и общественности.

Концерт организован совместно с Прусским королевским домом при поддержке Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и Евангелической церкви в Германии.