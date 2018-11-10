«Реквием» Верди прозвучит в главном соборе Берлина в исполнении российских и зарубежных артистов к 100-летию окончания Первой мировой

«Реквием» Верди прозвучит в главном соборе Берлина в исполнении российских и зарубежных артистов к 100-летию окончания Первой мировой

Ноябрь 10, 2018

Благотворительный концерт-реквием в о жертвах Первой мировой войны и 100-летия ее окончания состоится в понедельник вечером в кафедральном соборе Берлина.

В память о жертвах будет исполнен «Реквием» . В концерте примут участие сопрано Светлана Касьян (), меццо-сопрано Юлия Мазурова (), бас Годердзи Джанелидзе (), тенор Поррас Родриго Гаруло (Мексика), Академический большой хор «Мастера хорового пения» () и Берлинский симфонический оркестр, сообщили «Интерфаксу» в Фонде Григория Богослова, выступившем в роли организатора.

На концерте будут присутствовать главы и члены монарших и аристократических фамилий Европы, немецкие и российские политики, заинтересованные в развитии российско-германских отношений, представители дипломатических миссий, бизнесмены, дипломаты, деятели науки, культуры и общественности.

Концерт организован совместно с Прусским королевским домом при поддержке Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и Евангелической церкви в Германии.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна