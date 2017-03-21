Река в Новой Зеландии впервые в мире получила права человека

Река Уонгануи в Новой Зеландии стала первой рекой в мире, которую наделили правами человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Guardian.

Местное племя маори из Уонгануи, которое считает реку своим предком, 140 лет боролось за то, чтобы ее признали живым существом.

В новом законе, принятом парламентом Новой Зеландии, вред Уонгануи приравнивается к ущербу племени, поскольку они считаются единым целым. Кроме того, река получила двух попечителей: один представляет власти страны, второй — племя.

Судебный процесс о наделении реки правами человека стал самым длинным в истории Новой Зеландии, сообщает Guardian. Как пишет издание, теперь и другие местные племена могут потребовать приравнять священные для них природные объекты к живым существам. Юристы полагают, что решение парламента в отношении Уонгануи может стать прецедентом для других племен маори.

Согласно верованиям аборигенов Новой Зеландии, люди являются такими же частями природы, как реки, горы или моря.