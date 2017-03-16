«Реформация, а не революция» — XVII Национальный молитвенный завтрак состоялся в Москве

Ежегодное духовно-нравственное мероприятие – Национальный молитвенный завтрак – состоялось 14 марта в «Президент-отеле». Ставшая традиционной молитвенная встреча представителей религий, государственной власти, дипломатического корпуса, общественных организаций прошла в 17-й раз, она была посвящена теме «Реформация, а не революция».

Глава Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский и председатель Фонда «Национальная утренняя молитва» Петр Саутов приветствовали участников мероприятия, среди которых были архиепископ Евангелическо-лютеранской Церкви Дитрих Брауэр; представитель Московского патриархата, секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов); католический священник Игорь Ковалевский — член Совета при президенте РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, канцлер Централизованной религиозной организации «Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве»; раввин Зиновий Коган (КЕРООР), послы Албании, Филиппин, Греции, Литвы, Йемена, ЮАР и других стран.

После приветствий и молитвы «Отче наш», которую прочитал Олег Гончаров – пастор церкви Адвентистов седьмого дня, генеральный секретарь Российской ассоциации религиозной свободы, член Совета при президенте РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, начались выступления, посвященные теме встречи.

Историк и публицист Николай Сванидзе прочитал оду Г. Державина «Бог», после чего представил краткий экскурс в российскую историю. Говоря о деятельности Екатерины II, Александра I, Николая II, он подчеркнул, что все монархи, задумываясь о реформах и ощущая их необходимость, все время откладывали их, не решаясь на конфликт с элитой. «Все не успели, все опаздывали… Трагическое промедление с реформами – это вина элит, которые заинтересованы только в сохранении своего положения, и центральной власти, которая боялась потерять влияние», – сказал Н. Сванидзе и резюмировал: «Если промедлить с реформами, это трагически усиливает опасность революции – вот главный урок событий 1917 г.».

Архиепископ Евангелическо-лютеранской Церкви Дитрих Брауэр посвятил свое выступление осмыслению принципиальной разницы между революцией и Реформацией. По его словам, Реформация 500 лет назад «ставила задачу возвращения к истокам», «консолидации вокруг Евангелия», это было «изменение формы ради содержания». Революции, напротив, совершаются с целью насильственного изменения самой основы общества, «выкорчевывания корней». «Революция вытесняет Божественную ценностную основу, заменяя ее представлениями о безграничности власти человека», – сказал выступавший. Далее он напомнил о роли протестантов в становлении России, которым пришлось разделить с другими верующими «горький опыт диктатуры» в ХХ веке. Говоря о перспективах развития России, архиепископ подчеркнул, что необходима «ценностная основа, общая для всех», которая может появиться благодаря успешному межрелигиозному диалогу. Этот диалог в его институциональных формах (одной из них является и Национальный молитвенный завтрак) – самый эффективный инструмент профилактики религиозного экстремизма, подчеркнул архиепископ.

Представитель Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) предложил задуматься о главных причинах революционных событий 1917-го, коренящихся в глубоких духовных разделениях предшествовавших десятилетий. «Когда почва уходит из-под ног, происходят необратимые процессы: народ разделяется, власть перестает понимать народ, интеллигенция отворачивается от него… В братоубийственном конфликте виноваты все, в нем не бывает правых», – сказал о. Стефан. Он призвал «не столько давать оценки, а осознать первопричину и истоки (революции 1917 г. – ред.). И в этом исторический шанс России – мы имеем великую прививку, чтобы этого никогда больше не повторилось». По его словам, христианские конфессии «вносят вклад в возвращение России к ее духовным истокам, чтобы больше никогда не было таких глубоких разделений».

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, говорил о последствиях большевистского переворота 1917 г.: о разрушении сложившейся системы ценностей, главной из которых он считает «крепкую русскую семью»; об «агрессивном навязывании культа атеизма»; о тотальном страхе на всех уровнях, не изжитом до сих пор; о стукачестве и репрессиях, демографические последствия которых тоже сказываются по сей день. Победа над фашизмом – это заслуга, в первую очередь, русского солдата, а не вождей. Я. Нилов далек от идеализации советского прошлого: «Все у нас происходило через кровь, через страх, через насилие. Да, было много хорошего в СССР, но какой ценой!» По мнению депутата, «серьезный духовный кризис сегодня – следствие тех событий». Он призвал «покаяться, похоронить труп Ленина и не совершать больше тех событий, которые совершали наши предки».

Коллега Нилова Анатолий Аксаков, председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку, в кратком выступлении представил иной взгляд на историю ХХ века. Он вспомнил своих прадедов, один из которых был репрессирован, а другой как активный коммунист устанавливал советскую власть. «Я горжусь ими обоими, они формировали многообразие истории нашей страны», – сказал он. Главным бедствием ХХ века депутат считает 1990-е гг.: «миллионы искалеченных судеб, разделение народа, преждевременные реформы», следствием которых стал размах коррупции. Однако Аксаков надеется, что реформы, проводимые нынешней властью, исправят ситуацию в стране.

С завершающим словом выступил постоянный участник Национальных молитвенных завтраков Александр Торшин, заместитель председателя Банка России. Он говорил о «потребности новой Реформации», причем не только в России, но и на международном уровне. Как можно было понять, он имел в виду не религиозные реформы, однако высказался противоречиво: «Не надо ждать нового Лютера (дай Бог, он появится, я буду рад и первым запишусь к нему). Надо перемонтировать общество на идеалы снизу, надо объединяться, работать на позитив». По мысли чиновника, этому будет способствовать расширение географии молитвенных завтраков в России (пока, помимо столицы, они проводятся еще в семи регионах).

Заключительной молитвой завершил мероприятие Сергей Андреев, мэр городского округа Тольятти. По сложившейся традиции, выступления на Национальном молитвенном завтраке перемежаются музыкой. На этот раз песни духовного содержания исполнял цыганский певец Буша Гоман – пастор, многодетный отец, финалист программы «Голос».

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо