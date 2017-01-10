Речь к дипломатам: Папа призвал к рассудительности и соблюдению международного права

Миротворческое обязательство религий, разоружение, миграционный кризис, перемирие в Сирии и защита Творения: эти темы Папа Франциск затронул в речи к дипломатическому корпусу, аккредитованному при Св. Престоле. Встреча с дипломатами состоялась по случаю обмена новогодними поздравлениями.

Мир – это «дар, вызов и задание», — подчеркнул Святейший Отец, уделяя особое внимание теме безопасности и мира. Еще сто лет назад Папа Бенедикт XV назвал Первую мировую войну бессмысленной резней, но по сей день для многих народов мир остается «далеким миражом», констатировал Папа Франциск. Нас угнетают вести о гибели и страданиях невинных людей, тех, кто бегут от войны, о трагической смерти мигрантов. В этой перспективе Папа подтверждает «живую убежденность, что любая религия призвана продвигать мир». Папа не закрывает глаза на то, что в последнее время не было недостатка и в проявлениях насилия с религиозной подоплекой. Ссылаясь на встречу в Гаване с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и на свою поездку в Лунд, Папа напомнил о «неотложной необходимости исцелить раны прошлого и вместе направляться к общим целям».

Говоря о терроризме, вызванном фундаменталистской идеологией, Папа назвал его убийственным безумием, злоупотребляющим именем Бога, чтобы сеять смерть в попытке утвердить волю господства и власти.

«Поэтому я призываю всех религиозных лидеров быть едиными в том, чтобы с силой повторять: нельзя убивать во имя Бога. Фундаменталистский терроризм – это плод серьезной духовной убогости, которой нередко сопутствует значительная социальная бедность. Его можно полностью победить только сотрудничеством между религиозными и политическими лидерами».

В то же время следует защищать право на религиозную свободу. Вслед за святым Иоанном Павлом II Папа Франциск просит противостоять нищете, социальным бедствиям и несправедливости, ведь они становятся «благодатной почвой для роста фундаментализм» и для развязывания войн. Затем Папа поблагодарил правительства стран, последовавшие его призыву проявить милосердие к заключенным.

Папа Франциск вновь напомнил о необходимости решить вопрос приема мигрантов. Подход к этой проблеме должен быть «рассудительным», но это не означает «политику закрытости» по отношению к иммигрантам. Нельзя сводить ситуацию мигрантов лишь к цифрам:

«Недопустимо, что проблема миграции оставляет равнодушными некоторые страны, в то время как другие принимают на себя это гуманитарное бремя, иногда прилагая значительные усилия и терпя большие неудобства, чтобы отреагировать на тот кризис, который, казалось бы, не имеет конца. Все должны чувствовать себя строителями и сотрудниками общего блага на международном уровне посредством конкретных жестов человечности, составляющих основной фактор для мира и для развития, которого так ждут целые народы и миллионы людей».

Святейший Отец выразил признательность тем странам, которые оказывают щедрое гостеприимство нуждающимся, в особенности Италии, Германии, Греции и Швеции. Папа упомянул о своей поездке на остров Лесбос, где он побывал, чтобы засвидетельствовать близость к беженцам, а также о тысячах мигрантов из Центральной Америки, терпящих «чудовищную несправедливость» в поиске лучшего будущего, — часто они становятся жертвами торговли людьми.

Папа посвятил часть своей речи детям — жертвам эгоизма и насилия взрослых. Дети и молодежь Сирии «лишены радостей детства и юношества», отметил Папа , обновляя настоятельный призыв к окончательному прекращению конфликта, вызвавшего настоящую гуманитарную катастрофу.

«Каждая из вовлеченных сторон должна считать приоритетом соблюдение международного гуманитарного права, гарантируя защиту гражданских лиц и необходимую помощь населению. Все ожидают, что недавно подписанное перемирие станет знаком надежды для сирийского народа, так глубоко в ней нуждающегося».

Папа призвал международное сообщество положить конец торговле оружием и производству все более изощренных вооружений и выразил недоумение в связи с ядерными испытаниями на Корейском полуострове, которые дестабилизируют весь регион. Цитируя святого Иоанна XXIII, Папа Франциск вновь призвал запретить ядерное оружие. Вместе с тем он отметил, что доступ к малокалиберному оружию также порождает чувство страха и ненадежности.

Папа упомянул об идеологических заблуждениях, сеющих ненависть и презрение к людям, и подчеркнул, что мир можно обрести благодаря солидарности. Святейший Отец отметил успех усилий по примирению между Кубой и США, а также в Колумбии и призвал к мужественным шагам по умиротворению в Венесуэле и на Ближнем Востоке:

«Святейший Престол возобновляет неотступный призыв к израильтянам и палестинцам вновь сесть за стол переговоров и прийти к стабильному и продолжительному решению, обеспечивающему мирное сожительство двух государств внутри международно признанных границ. Ни один конфликт не должен стать привычкой, от которой нельзя избавиться. Израильтяне и палестинцы нуждаются в мире. Весь Ближний Восток срочно нуждается в мире!»

Папа перечислил и другие страны, ожидающие примирения: это Ливия, Ирак, ЦАР, Конго, Украина и Судан.

Обращаясь к дипломатам , аккредитованным при Святейшем Престоле, Папа остановился на историческом моменте, переживаемом Европой, и призвал «вернуться к корням, чтобы формировать собственное будущее».

«Перед давлением разъединяющих сил как никогда необходимо обновить ´европейскую идею´, чтобы произвести на свет новый гуманизм, основанный на умении интегрировать, вести диалог и порождать, — именно это сделало великим так называемый Старый континент. Процесс европейской унификации, начавшийся после Второй мировой войны, был и продолжает быть уникальной возможностью для достижения стабильности, мира и солидарности между народами».

В заключительной части своей речи Папа Франциск затронул тему защиту сотворенного мира. Ссылаясь на Парижское соглашение по климату, Святейший Отец выразил пожелание, что усилия, предпринятые перед лицом климатических изменений, «будут охарактеризованы все более широким сотрудничеством между всеми, поскольку Земля – это наш общий дом». В конце Папа упомянул о народах, пострадавших от землетрясений в прошлом году: в Эквадоре, Индонезии и в Италии:

«Надеюсь, что солидарность, объединившая возлюбленный итальянский народ в часы, последовавшие за землетрясением, и впредь будет вдохновлять этот народ, особенно в такой непростой период ее истории. Святейший Престол и Италия связаны особыми узами по понятным историческим, культурным и географическим причинам. Эта связь была особенно очевидной в юбилейном году. Я благодарю все органы власти Италии за помощь, оказанную в организации этого события, в том числе по обеспечению безопасности паломников, прибывших со всего мира».

Словами блаженного Павла VI Папа Франциск попросил всех дипломатов содействовать целостному развитию, которое является «новым именем мира», и заверил в обязательстве Святейшего Престола в том, чтобы «положить конец продолжающимся конфликтам, поддерживать страдающие народы и нести им надежду».

Источник: Радио Ватикана