Размышляя на досуге… Послесловие к Всероссийской встрече семей

Конференция закончилась, и мы, простившись с гостеприимными хозяевами, разъехались по домам. Настало самое лучшее время для подведения итогов, когда каждый в уединенной тишине своих мыслей может задать себе вопрос: что я лично для себя вынес из этой конференции, что нового узнал, на что в своей жизни мне нужно посмотреть иначе?

Доклады, свидетельства, работа в группах, которую организаторы устроили таким образом, чтобы супруги были разделены и могли свободно высказываться, отвечая на вопросы… Жаркие дебаты, подстать новосибирской погоде, начавшись в группах, продолжались и за чашкой кофе. Только теперь, вновь объединившись, супруги, принимали участие в совместном обсуждении проблемы. И сразу стали видны семьи, в которых присутствует диалог. В них одна половинка слышала, что говорит другая, была способна тут же подхватить и развить ее мысль. Супруги были одним целым, будучи при этом разными и взаимно дополняя друг друга. Это так важно в нынешнем мире.

Современный мир погребен под лавиной информации. Мы тонем в ней. Мы разучились говорить, мы только общаемся, информируя друг друга, но мы не говорим. Даже если мы считаем, что ведем диалог, то это диалог с кем? Это наш диалог самих с собой, мы не даем высказаться партнеру, а если он всё-таки что-то говорит, мы его не слышим. Мы слушаем, но не слышим, а потом жалуемся, что нас не понимают. И поэтому организаторы настаивали на том, чтобы в ходе работы групп не завязывались острые споры, а за соблюдением этого правила бдительно следили аниматоры. Но всё же без дискуссий не обходилось: начавшись в группе, они плавно перетекали за ее пределы.

Было затронуто много различных тем, но мне хотелось бы остановиться на двух из них. Первая такая тема возникла, когда мы отвечали на вопрос о диалоге в семье и об умении прощать. И этот вопрос вылился в целую дискуссию о том, кто должен являться главой семьи. Высказывались разные точки зрения: одни придерживались традиций домостроя. Муж – глава! Быть замужем, значит, в прямом смысле, «быть за мужем», за его спиной. И даже если его главенство причиняет страдания семье, все должны это смиренно терпеть. Другие высказывали точку зрения, что глава – это тот, кто обеспечивает семью, может забить гвоздь, построить дом… Третьи, их было не так много и это были представители старшего поколения, отстаивали мнение, что руководство должно быть сосредоточено в руках родителей. Но, как отметил в своем докладе, епископ Радослав Змитрович, в жизни человека наступает момент, когда он должен запретить маме заглядывать в свой шкаф. Были и те, кто предлагал двойное главенство: то есть один решает одни проблемы, другой – все прочие. Но это – самое настоящее двоевластие, приводящее к анархии, чем не преминут воспользоваться дети, решая вопросы с тем из родителей, кого легче уговорить, да и другие родичи не упустят свой шанс влезть в семейные дела.

Не оспаривая чьего-либо мнения, выскажу свое. Семья должна иметь одного главу, того кто слушает и слышит всех, кто способен найти консенсус, кто готов принять на себя ответственность за свою семью, и кто будет отстаивать ее интересы, а кто это будет, отец или мать, не имеет значения.

Другая тема, родилась из вопроса о том, как именно нам помогает вера, и что нам мешает в духовной жизни. Наш разговор сам собой перешел на отношения нас, здесь собравшихся, с коллегами, соседями, а зачастую и с другими членами семьи, которые не всегда разделяют наши религиозные воззрения. И я услышала такие высказывания: меня не понимают, когда я говорю о вере; коллеги не понимают меня, смеются; ребенок не может играть со сверстниками, над ним смеются. Одна участница пожаловалась, что ее вера ей даже мешает, потому, что она не может сказать «нет», когда ее просят, скажем, помочь в храме, ей катастрофически не хватает времени, ее дочь больше времени проводит с чужими людьми, чем с ней. А один участник вдруг сказал: «Я живу как в болоте – это моя повседневная жизнь, а глоток чистого воздуха получаю лишь раз в неделю – в воскресенье».

Предложения и советы были разные. Кто-то рассказывал о своем опыте, о том, что на работе, прежде чем приступить к исполнению обязанностей, он читает определенный набор молитв. Молитва – это замечательно, но не все имеют такую возможность, кому-то приходится приступать к работе сразу же. Другой участник предложил сократить общение с людьми, которые тебя не понимают (хотя это практически нереально), а ребенка, по его мнению, можно допускать только в среду детей из верующих семей, ограничив его контакты со сверстниками во дворе…

Бесспорно, можно замкнуться в своей скорлупе, ограничив круг общения только теми людьми, с которыми ты вынужден иметь дело, например, с коллегами по работе, или теми, с которыми сам бы хотел общаться – скажем, с членами приходской общины, и ребенка можно не пускать дальше дворика храма. Но разве это жизнь? А как же свидетельство веры? Ведь мы же должны свидетельствовать о вере и своим словом, и своей жизнью. Но кому ты будешь свидетельствовать, таким же, как ты сам, людям из твоей общины? Тогда жизнь и в самом деле превратится в болото, куда нет притока свежей воды, пусть не самой чистой, но свежей, текущей, движущейся…

А если ты говоришь о Боге и тебя не понимают, может быть, дело не в тех, кто тебя слушает, а в тебе самом, в том, как ты свидетельствуешь. Как сказал в своей проповеди епископ Клеменс Пиккель в день памяти св. Иоанна Марии Вианнея, этот великий подвижник, стараясь привести людей к Богу, начинал с беседы об обыденных и привычных для них вещах и только потом, заручившись полным доверием слушателей, заводил разговор о Боге. Может быть, нужно идти этим путем и тогда ты поймешь, чем живет твой собеседник, начнешь говорить с ним на его языке, а он, со своей стороны, услышит и поймет тебя.

Что же касается взаимоотношений с коллегами и не только с ними, то у меня лично никогда не возникало проблемы, я принимаю и уважаю их веру, принимаю их такими, какие они есть, и они принимают меня так же. На нас смотрят косо, если мы сами стесняемся себя, боимся громко сказать, кто мы есть, не решаемся твердо отстаивать свою позицию. Безусловно, это порой кажется трудным делом, иногда пугает, но вспомните маленьких фатимских пастушков, детей который твердо отстаивали свою позицию, даже оказавшись в заключении. Возможно, их уверенность и твердость позиции заключалась в их непоколебимой вере?

А что видят наши дети? Они видят, что дома мы одни, на людях другие, мы сами воспитываем в них эту неуверенную позицию, и потому они не умеют отстаивать ее. Да, можно оградить ребенка от общения со сверстниками, ограничив круг его общения приходской общиной, но кого мы в таком случае вырастим – «тепличное растение» неспособное выжить в суровых условиях обычной жизни?

Но почему он такой неприспособленный, почему не может найти контакт со сверстниками? Не потому ли, что не имеет опыта общения? Где он проводит свободное время? Где его мама или папа, которые ему так нужны? Почему их нет рядом? Может быть, им не хватает времени из-за их неумения расставлять приоритеты? Может быть, они слишком заняты, помогая общине, потому что не могут сказать «нет!»? Но слово «нет» – это еще не отказ от исполнения поручения, всегда можно попросить перенести его исполнение на другое время или заменить его другим ввиду того, что сейчас вам нужно заняться своей семьей, потому что именно теперь близкий вам человек более всего нуждается в вас. Любовь к семье – это критерий нашей любви к Богу.

Не думаю, что кто-то, кто попросил помочь в храме, обидится, если услышит в ответ пожелание перенести исполнение поручения ввиду необходимости разрешить семейные проблемы. Но боюсь, что ребенок, выросший без должного внимания родителей, если даже за ним присматривали очень хорошие, но все же посторонние для него люди, став взрослым, посчитает себя обделенным родительской любовью, потому что родителей не было рядом, когда они очень были нужны ему, они были где-то в другом месте, и всё это – от того, что они не сумели правильно расставить приоритеты. Будет ли он любить Бога так же, как любите Его вы?

Вопросы непростые, и на них сложно ответить сразу и однозначно, но они подсказывают нам, куда нужно двигаться, чтобы наша жизнь не превращалась в болото, и чтобы окружающие нас понимали, а прежде всего, чтобы мы сами научились понимать окружающих, чтобы умели расставлять приоритеты и говорить «нет», если это полезно семье. Семья в любом случае должна быть на первом месте!

Возможно, мы слишком привязываемся к исполнению обряда, полагая, что это свидетельствует о нашей вере. Но, как сказал наш настоятель, о. Владимир Кабак, перед тем, как совершить ритуал освящения транспортных средств, данный обряд – это не магическое действо, призванное оградить нас от происшествий на дороге. Освящение становится действенным, если оно подкрепляется нашей христианской позицией, что также подразумевает: контроль за собственным состоянием и состоянием транспортного средства, молитву в начале пути, аккуратное вождение, соблюдение ПДД. И еще, нам следует честно ответить себе на вопрос, что мешает нам ответить «нет»: может быть, отвечая «да», мы стараемся убежать от семейных проблем, прячемся от них в храме, ожидая, что они как-нибудь сами собой рассосутся. Но нет, они не рассосутся. Они будут накапливаться, пока не превратятся в большой снежный ком, который нас же и придавит. Проблемы нужно решать сразу, по мере их появления. Да, молитва необходима, она помогает сосредоточиться на проблеме, обдумать ее и найти решение. Но действовать мы должны сами, а не ждать, что кто-то за нас всё решит. Бог слышит наши просьбы, видит наши старания и помогает нам. Мы – как голодный человек на берегу, который просит Бога накормить его, а Бог дает ему невод и указывает место, куда его следует закинуть. Но закидывать невод и вытаскивать его придется самому человеку. Бог создал условия, дал средства, а действовать должны мы сами. А для этого необходимо научиться диалогу, в котором мы не только говорим, но и слушаем, а главное, слышим.

О конференции можно говорить бесконечно. И каждому из нас, участников, есть о чем задуматься и чем поделиться. Поэтому спешу закончить свои заметки и пригласить всех к дискуссии.

Ольга Дубягина (г. Москва).