Размышление Святейшего Отца перед молитвой «Ангел Господень» 15 января 2017 года

Суть сегодняшнего Евангелия (Ин 1,29-34) заключена в словах Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Ин 1,29), — в словах, которые сопровождались взглядом и жестом руки, указующим на Него, на Иисуса.

Представим себе эту сцену. Мы находимся на берегу реки Иордан. Иоанн крестит. Много людей разных возрастов пришли сюда, к реке, чтобы получить крещение из рук того человека, который многим напоминал Илию, великого пророка: девять веков назад тот очистил израильтян от идолопоклонства и привел их к истинной вере в Бога Завета, Бога Авраама, Исаака и Иакова.

Иоанн проповедует, что Царство Небесное уже близко, что Мессия вот-вот явит Себя и нужно подготовиться, обратиться и поступать справедливо. Предтеча начинает крестить в Иордане, чтобы дать народу конкретное средство для покаяния (ср. Мф 3,1-6). Эти люди приходили, чтобы раскаяться в своих грехах, чтобы совершить покаяние и начать жизнь сначала. Иоанн знал, что Мессия, Помазанник Божий, отныне близко, и распознать Его можно будет по сошествию на Него Святого Духа; этот Мессия принесёт настоящее крещение: крещение в Святом Духе (ср. Ин 1,33).

И вот этот момент наступает: Иисус являет Себя на берегу реки, среди людей, грешников, таких как мы все. Это — Его первое публичное действие, первое после того как Он покинул дом в Назарете в тридцать лет: Он приходит в Иудею, направляется к Иордану и принимает крещение от Иоанна. Мы знаем, что случилось дальше (мы отмечали это в минувшее воскресенье): на Иисуса нисходит Святой Дух в виде голубя и голос Отца провозглашает Его возлюбленным Сыном (ср. Мф 3,16-17). Вот знак, которого ожидал Иоанн Креститель. Это — Он! Мессия — это Иисус.

Однако Иоанн растерян, потому что Иисус явился неожиданным образом: среди грешников, принимая крещение как они, и даже более того — ради них. Но Дух Святой просвещает Иоанна и даёт ему понять, что именно так исполняется Божья справедливость, именно так исполняется Божий замысел спасения: Иисус — это Мессия, Царь Израиля, но не с силой этого мира, а как Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.

Таким образом Иоанн указывает на Него народу и своим ученикам. Предтеча имел большой круг учеников, выбравших его своим духовным наставником; некоторые из них станут первыми учениками Иисуса. Мы хорошо знаем их имена: Симон, названный потом Петром, его брат Андрей, Иаков и его брат Иоанн. Все были рыбаками, все были галилеянами, как Иисус.

Дорогие братья и сестры, почему мы так надолго задержались на этой сцене? Потому что она является решающей! Это не какая-то любопытная история, а решающий исторический факт! Это — решающая сцена для нашей веры и решающая для миссии Церкви. Церковь во все времена призвана делать то, что делал Иоанн Креститель — указывать людям на Иисуса со словами: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира!». Он — единственный Спаситель! Он — Господь, смиренный, среди грешников, но это Он: нет никого другого, сильного, который должен бы прийти, — нет, этим ожидаемым Мессией является именно Он!

Мы, священники, повторяем эти слова каждый день во время Святой Мессы, когда показываем народу хлеб и вино, ставшие Телом и Кровью Христа. Этот литургический жест отражает всю миссию Церкви, которая провозглашает не себя: горе, когда Церковь провозглашает саму себя, когда теряет компас и не знает куда направляется! Церковь возвещает Христа; она вовсе не несёт саму себя, но Христа, потому что Он и только Он спасает Cвой народ от греха, освобождает его и ведет к земле жизни и свободы.

Пресвятая Дева Мария, Матерь Агнца Божия, да поможет нам верить в Него и следовать за Ним.

Источник: Радио Ватикана