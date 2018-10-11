Работа Пастырской конференции Преображенской епархии в разгаре (ФОТО)

Продолжается работа Пастырской конференции Преображенской епархии, посвященной духовному окормлению молодежи. Самой напряженной оказалась программа ее второго рабочего дня, в которой видная роль была отведена мирянам. После доклада под названием «Социологическая картина современной русской молодежи», прочитанного преподавателем Томского государственного университета Романом Быковым, состоялось яркое и запоминающееся, носящее черты личного свидетельства, выступление «домашней Церкви» — прихожан из Томска Андрея и Анджелы Рыбацких и их юных сыновей. Во второй половине дня с докладом о конкретных проблемах пастырского душепопечения о молодежи в условиях России выступил основатель и руководитель «Общества для призваний» отец Ярослав Митжак. На св. Мессе под предстоятельством Преосвященного Иосифа Верта проповедовал благочинный Уральского деканата отец Антон Гсель, а завершился день совместным чтением Венчика Божьему Милосердию. Это богослужение возглавила сестра Юлиана Гостковская.

11 октября — в последний рабочий день Пастырской конференции — прозвучит доклад председателя Епархиальной комиссии по делам молодежи отца Александра Деппершмидта, после чего участникам будет предоставлено время для свободного обмена рефлексиями по итогам услышанных докладов и свидетельств, для личного общения и общения со своим Ординарием. После св. Мессы программу дня завершит «Веселый вечер», подготовленный сестрами-монахинями из Кемерово. 12 октября, отслужив св. Мессу с Утреней и позавтракав, участники конференции покинут базу отдыха «Спартанец» и отправятся в свои приходы.

Второй день работы Пастырской конференции (10 октября с.г.) в фоторепортаже студии КАНА: