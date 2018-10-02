Пятое «Национальное испанское собрание» Католической церкви прошло в США

Пятое «Национальное испанское собрание» Католической Церкви прошло в США, и Папа Франциск уже охарактеризовал его как «исторический момент в развитии церкви в Соединенных Штатах», сообщает Religionnews.

В штате Техас прошло четырехдневное собрание прихожан Католической Церкви США, проводившееся на двух языках (испанском и английском) в знак признания огромного влияния католиков испанского происхождения в стране. В послании Конференции католических епископов США по итогам собрания отмечается, что собрание «стало поворотным пунктом в истории Католической Церкви в Америке», а его главной целью был поиск путей учета интересов и широкого представительства латиноамериканских прихожан и духовенства в деятельности Церкви. Конференция католических епископов США признает доминирование испанских прихожан и понимает, что им необходимо достойное представительство в католическом духовенстве страны

Быстро растущий испанский сегмент американского католицизма уже практически превратился в большинство в стране. «В деятельности церкви сейчас слишком много проблем и трудных моментов, которые чреваты риском отчуждения нашего испанского большинства, – говорит Кармен Нанко-Фернандес (Carmen Nanko-Fernández), профессор испанского богословия и богослужения при Католическом богословском совете в Чикаго. – Мы уже настолько выросли, что становимся большинством, но у нас мало замечают и признают в этом новом качестве». Чем больше общественность узнает о фактах сокрытия преступлений педофилов в лоне церкви, и чем глубже высшие иерархи церкви погружаются в трясину судебных разбирательств и оправданий, тем «выше в обществе нетерпимость к несправедливостям в церкви, тем выше нетерпимость к тем, кто не хочет слышать глас большинства», подчеркивает Кармен Нанко-Фернандес.

Первое собрание испаноязычных католических конгрегаций под названием «Национальное испанское Encuentro» («собрание») было проведено в 1972 году, и уже тогда одной из главных тем обсуждения было расширение представительства латиноамериканцев в духовенстве и право голоса для них в решении важнейших вопросов развития церкви. В нынешнем пятом собрании, прошедшем 20-23 сентября почти полвека спустя под названием «Пятое Encuentro» участвовало более 3000 делегатов и 127 епископов. Папа Франциск уже охарактеризовал это собрание как «исторический момент в развитии церкви в Соединенных Штатах».

«Я надеюсь, что на этот раз они нас все же услышали» – отмечает Кармен Нанко-Фернандес. Обсуждения на собрании далеко не всегда были легкими и благостными по причине широких различий во взглядах, культуре и языке, ибо для многих юных испанских католиков главным языком уже становится английский.

По данным социологической службы Pew Research Center, в США в настоящее время насчитывается порядка 51 миллиона совершеннолетних католиков – это примерно 20% населения страны, и доля католиков в населении снижается, но при этом доля «испанских» католиков (латиноамериканцев главным образом) в конгрегациях быстро растет и все чаще становится доминирующей. Латиноамериканцы давно стали большинством в среде католической молодежи США. По статистическим данным, опубликованным в канун «Пятого Encuentro», католики испанского происхождения составляют уже 40 процентов католического населения США в целом, 50 процентов католиков возрастом 14-29 лет и 55 процентов католиков младше 14 лет. По словам Элизабет Подребарак Скьюпак (Elizabeth Podrebarac Sciupac), служащей социологического центра Pew Research Center, помимо быстро меняющихся демографических пропорций, в американском католицизме наблюдается еще и заметный сдвиг географического «центра тяжести» Католической церкви США от ее традиционных оплотов на северо-востоке и среднем западе страны к югу и западу.

«Для нас пришло время сказать свое веское слово, – говорит Белен Моралес, 24 лет, делегат от архиепископства Чикагского. – На этом собрании мы можем обсудить наши нужды, реалии нашей жизни и веры, и довести их до сведения церковного священноначалия. И церковь нас слушает и слышит». Сама Моралес иммигрировала в США из Эквадора в возрасте 13 лет. «В Чикаго, где я живу, еще есть какая-то элементарная поддержка для молодых латиноамериканцев, в основном подросткового возраста, – отмечает Моралес. – Что же касается совершеннолетних вроде меня, то о нас фактически забыли».

Папа Франциск обратился на своем родном испанском языке с видео-посланием длительностью в шесть минут к делегатам «Пятого Encuentro», собравшимся в конференц-центре международного аэропорта Dallas Fort Worth. «Я считаю, что Пятое национальное испанское собрание Церкви США дает ей практическую возможность выйти за рамки привычных, удобных и традиционных форм общения и предложить своего рода «закваску для живого общения» всех тех, кто искренне ищет надежду и лучшее будущее, в особенности для молодых людей и семей, живущих на периферии общественного внимания».

После первого Национального испанского собрания Церкви в 1972 году, Encuentro проходили также в 1977, 1985 и 2000 годах. При подготовке Encuentro 1985 года, епископы США выступили с пастырским посланием под названием «Испанское присутствие: наши вызовы и обязательства». «Это был своевременный документ с самыми добрыми намерениями, но в самом его названии содержится признание, – отмечает епископ Майкл Олсон в интервью изданию Religion News Service. – Вызов – всего лишь благопристойное слово для проблемы».

Епископ Олсон, чья епархия в 900 тысяч прихожан (более половины которых составляют люди с испанскими именами) принимала гостей Пятого Encuentro, заявляет, что проблема состоит в том, каким образом церкви далее строить отношения с бывшим меньшинством, ставшем большинством. «Полагаю, что это проблема нашего взросления, – говорит епископ Олсон. – Для нас пришла пора стать на ноги, окрепнуть и стать зрелыми участниками церковной жизни. Речь уже идет не о решении проблем меньшинства в церкви, а о том, как нам объединиться и обновиться в качестве новой церкви».

«Для нас самая важная проблема заключается в том, каким образом помочь признанию испанской культуры, – говорит Роберто Виллаторо (Roberto Villatoro), диакон храма Святого Антония в городе Апленд штата Калифорния. – Нам нужно найти новые пути работы с молодежью, в ней наше будущее, а на деле мы во многом игнорируем молодежь». «Я знаю, что церковь сталкивается с множеством проблем в наши дни, – соглашается с ним Ариадна Нуньес (Ariadna Nuñez), 20-летняя делегатка от Чикагской конгрегации, уроженка Мексики. – Мы собрались здесь сегодня, чтобы помочь ей измениться и продемонстрировать ей нашу любовь и поддержку».

Источник: Седмица.ру