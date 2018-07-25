Пять лет назад состоялся первый ВДМ с участием Папы Франциска

Ровно пять лет назад, с 23 по 28 июля 2013 года, в бразильской столице Рио-де-Жанейро проходил 28-й Всемирный День Молодёжи, — первый, в котором принимал участие Папа Франциск.

25 июля 2013 года более миллиона участников Всемирного дня молодёжи в Рио-де-Жанейро собрались на побережье Копакабана для встречи с Папой Франциском. Обращаясь к молодым паломникам, Папа сказал:

«С вершины горы Корковадо Христос-Искупитель обнимает нас и благословляет. При взгляде на это море, на пляж и на всех вас я представляю себе момент, когда Иисус на берегу Тивериадского озера призывал первых учеников последовать за Ним. Сегодня Иисус снова спрашивает у нас: хочешь быть Моим учеником? Хочешь быть Моим другом? Хочешь быть свидетелем Моего Евангелия? В разгар Года веры эти вопросы побуждают нас подтвердить наше христианское обязательство. Ваши семьи и местные общины передали вам великий дар веры, Христос вырос в вас. Сегодня Он желает прийти сюда, чтобы утвердить вас в этой вере, вере в живого Христа, Который обитает в вас, но и я тоже пришел, чтобы быть утвержденным энтузиазмом вашей веры! В различных частях мира в этот самый момент многие молодые люди собрались, чтобы вместе с нами пережить это событие: давайте почувствуем себя соединенными друг с другом в радости, в дружбе, в вере. И будьте уверены: мое сердце обнимает всех вас с вселенской любовью. Потому что самое важное сегодня – это ваша встреча и встреча всех молодых, которые следят за нами через средства коммуникации. Христос-Искупитель с вершины горы Корковадо приветствует вас и обнимает в прекрасном городе Рио! <…>

Вера совершает в нашей жизни революцию, которую можно назвать коперниковской, потому что она извлекает нас из центра и ставит в центр Бога; вера погружает в Его любовь, которая дает уверенность, силу и надежду. <…> Дорогие друзья, вера революционна, и сегодня я спрашиваю: готов ли ты, готова ли ты войти в эту революцию веры? Только на этой волне твоя жизнь обретет смысл и будет плодотворной! <…>

Дорогой юноша, дорогая девушка: ‘добавь Христа’ в свою жизнь. В эти дни Он ждет тебя; слушай Его внимательно, и Его присутствие воодушевит твое сердце; ‘Добавь Христа’: Он принимает тебя в Таинстве прощения, чтобы исцелить Своей милостью раны греха. Не бойся просить прощения у Бога. Он никогда не устает прощать нас, как любящий отец. Бог есть чистое милосердие!

‘Добавь Христа’: Он ждёт тебя также в Евхаристии, Таинстве Его присутствия, Его жертвы любви, и в человечности многих молодых, которые обогатят тебя своей дружбой, ободрят свидетельством веры, научат языку любви, добра, служения. Позволь Иисусу любить тебя, этот Друг не разочарует».

Во время молодёжного форума 250 епископов со всего мира проводили в разных районах Рио — в фавелах и храмах, в спортзалах и клубах — катехизацию на тему миссионерства.

28 июля заключительная Святая Месса XXVIII Всемирного дня молодёжи собрала на побережье Копакабана более трёх миллионов юных паломников. Тогда Папа напомнил, что Иисус не говорил «научите все народы, если хотите или имеете время», но ясно и решительно призвал к этому независимо от условий. «Обмен опытом веры, свидетельство о ней, проповедь Евангелия — это задание, которое Господь доверил всей Церкви и каждому верующему», — отметил тогда Святейший Отец. Папа подчеркнул, что Иисус смотрит на верующих не как на рабов, но как на друзей, и всегда сопровождает их в выполнении миссии любви, поэтому надо идти вперед без страха. Он напомнил об обещании Иисуса: «Я буду с вами во все дни». «Иисус не оставит нас в одиночестве!» — подчеркнул Папа и призвал молодёжь благовествовать, чувствуя рядом присутствие Христа, Церкви и святых.

В своей прощальной речи в столичном аэропорту Святейший Отец отметил: после ВДМ у него осталось впечатление, что Христос живёт и в самом деле присутствует в жизни бесчисленных молодых людей, которых он встретил в Рио-де-Жанейро. Папа выразил надежду, что многие из них после этого форума станут настоящими миссионерами цивилизации любви, и воззвал к помощи Пресвятой Девы Марии Апаресидской.

Источник: Vatican News