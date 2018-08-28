Прот. Димитрий Смирнов: Если тебе продлевают пенсионный возраст на 5 лет – у тебя просто крадут деньги

Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Димитрий Смирнов во время встречи с сотрудниками компании «СОЮЗСНАБ» в городе Красногорске высказал свою позицию по поводу инициативы властей повысить пенсионный возраст граждан России.

— Я проходил в школе арифметику, причем у меня были пятерки в начальных классах. Поэтому я вижу, что если тебе продлевают пенсионный возраст на 5 лет, это значит, что у тебя просто крадут деньги. А чтобы ты не очень нервничал, тебе дают на тысячу рублей больше. Украли 250 тысяч, а дают во столько… Такой расклад рассчитан для дураков только или тех, кто плохо арифметике учился.

Моя должность – поповская, я всегда за народ. Не думайте, что я революционер, так еще апостол Павел сказал: «Сильные должны немощи немощных носить».

А не себе угождать. Каждый пусть угождает ближнему во благое к созиданию. Если ты здоровый, ты помогаешь больному, если ты молод – помогай сиротам и старикам.

Что такое правительство? Это те люди, которые должны устроить своему народу счастье здесь – на Земле, в его временной жизни. Просто взять и изъять деньги у самых немощных людей – это, извините, не по-христиански.

Источник: Правмир