Прошло пять лет со времени добровольной отставки Папы Бенедикта XVI

По случаю пятой годовщины добровольного отречения Бенедикта XVI от Престола Св. Петра его второй личный секретарь с 2007 по 2013 год, священник Альфред Ксереб дал интервью Ватиканскому радио, в котором отметил, что Папа на покое избрал такой образ жизни, который может самым лучшим образом подготовить его к предстоящей последней встрече с Господом: он живет, культивируя высокую духовность, вознося молитвы и жертвуя свои физические недомогания в намерении Церкви и нынешнего Папы.

Преподобный Альфред Ксереб отметил, что самым памятным в его пятилетнем пребывании непосредственно рядом с Папой стал день 5 февраля 2013 г., когда Бенедикт XVI сообщил ближайшим сотрудникам о своем решении оставить служение Епископа Рима. «Поначалу я пытался просить его еще раз взвесить свое решение, — продолжил о. Ксереб, — но скоро понял, что он и так уже очень много молился в этом намерении. (…) Но когда он объявил о своем решении публично, в ходе консистории 11 февраля, я не мог сдержать слёз. А он был совершенно спокоен, поскольку имел уверенность в том, что его решение – вымоленное, что он весь в руках Бога и действует в согласии с Ним».

На вопрос, находит ли сегодня то решение пятилетней давности большее понимание в католических кругах, бывший секретарь Бенедикта XVI ответил, что «у некоторых наверняка находит, тогда как многим другим следовало бы лучше понимать его». «То был величайший жест, — продолжил Альфред Ксереб, — Бенедикт осознал, особенно во время перелета в ходе визита в Мексику, что ему уже не под силу столь дальние путешествия. Между тем, приближался Всемирный день молодежи в Бразилии, а он почувствовал, что не сможет туда полететь, не сможет заставить себя сделать это усилие… По моему убеждению, он решился на самый настоящий подвиг, потому что думал, в первую очередь, о Церкви, руководствовался любовью к Церкви, безусловно превосходившей его любовь к себе самому. Его не интересовало, что могут сказать по этому поводу люди или определенные их круги: что, мол, ему просто недостаёт мужества продолжить понтификат… С того момента, когда он осознал, что это Бог призывает его поступить так из любви к Церкви, которая сильнее его любви к себе, он бывал неизменно спокоен и жизнерадостен».

Напомним, что Бенедикт XVI назначил на 11 февраля 2013 г. заседание консистории (собрания кардиналов), темой которого должны были стать канонизационные процессы. В конце заседания Папа Ратцингер совершенно неожиданно для большинства присутствующих объявил на латинском языке о принятом им решении уйти в отставку, мотивируя его преклонным возрастом и неважным состоянием здоровья.

Radio Vaticana