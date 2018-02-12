Прошло пять лет со времени добровольной отставки Папы Бенедикта XVI

Прошло пять лет со времени добровольной отставки Папы Бенедикта XVI

Февраль 12, 2018

По случаю пятой добровольного отречения Бенедикта XVI от Престола Св. Петра его второй личный секретарь с 2007 по 2013 год, священник Альфред Ксереб дал интервью Ватиканскому радио, в котором отметил, что Папа на покое избрал такой образ жизни, который может самым лучшим образом подготовить его к предстоящей последней встрече с Господом: он живет, культивируя высокую духовность, вознося молитвы и жертвуя свои физические недомогания в намерении Церкви и нынешнего Папы.

Преподобный Альфред Ксереб отметил, что самым памятным в его пятилетнем пребывании непосредственно рядом с Папой стал день 5 февраля 2013 г., когда сообщил ближайшим сотрудникам о своем решении оставить служение Епископа Рима. «Поначалу я пытался просить его еще раз взвесить свое решение, — продолжил о. Ксереб, — но скоро понял, что он и так уже очень много молился в этом намерении. (…) Но когда он объявил о своем решении публично, в ходе консистории 11 февраля, я не мог сдержать слёз. А он был совершенно спокоен, поскольку имел уверенность в том, что его решение – вымоленное, что он весь в руках Бога и действует в согласии с Ним».

На вопрос, находит ли сегодня то решение пятилетней давности большее понимание в католических кругах, бывший секретарь Бенедикта XVI ответил, что «у некоторых наверняка находит, тогда как многим другим следовало бы лучше понимать его». «То был величайший жест, — продолжил Альфред Ксереб, — Бенедикт осознал, особенно во время перелета в ходе визита в Мексику, что ему уже не под силу столь дальние путешествия. Между тем, приближался Всемирный день молодежи в Бразилии, а он почувствовал, что не сможет туда полететь, не сможет заставить себя сделать это усилие… По моему убеждению, он решился на самый настоящий подвиг, потому что думал, в первую очередь, о Церкви, руководствовался любовью к Церкви, безусловно превосходившей его любовь к себе самому. Его не интересовало, что могут сказать по этому поводу люди или определенные их круги: что, мол, ему просто недостаёт мужества продолжить понтификат… С того момента, когда он осознал, что это Бог призывает его поступить так из любви к Церкви, которая сильнее его любви к себе, он бывал неизменно спокоен и жизнерадостен».

Напомним, что Бенедикт XVI назначил на 11 февраля 2013 г. заседание консистории (собрания кардиналов), темой которого должны были стать канонизационные процессы. В конце заседания Папа Ратцингер совершенно неожиданно для большинства присутствующих объявил на латинском языке о принятом им решении уйти в отставку, мотивируя его преклонным возрастом и неважным состоянием здоровья.

Radio Vaticana

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна