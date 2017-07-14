Проповедь Владыки Иосифа Верта на Мессе в Часовне Явлений для группы паломников из России. 14.07.2017 г.

Дорогие!

Ещё раз приветствую вас всех на этой святой земле, на которую 100 лет назад спускалась с неба Пресвятая Дева Мария. На вопрос Люции: «Откуда Вы пришли», Богородица так и сказала: «С неба».

Сто лет назад на нашу российскую землю спустился совсем другой ангел – ангел тьмы. И эти два события связаны друг с другом. Как раз в это время — в июле — сто лет назад Богородица назвала нашу страну по имени. И мы сегодня здесь, чтобы видеть, как видели пастушки, чтобы слышать, как слышали они, чтобы молиться, как молились и размышляли они сто лет назад.

Пастушки стали апостолами фатимской Вести, они свидетельствовали миру слово Богородицы: «Молитесь об обращении России, в конце Моё Непорочное Сердце восторжествует, и Россия обратится». Будем же и мы сегодня преисполнены этого апостольского рвения — желанием молитвой и делом содействовать обращению России. Действительно, надо распространять эту благую Весть! Народы России и, прежде всего, мы, католики, должны хорошо знать эту свою историю. Мы сегодня радуемся свободе веры, принимаем эту свободу как нечто само собой разумеющееся. И слава Богу! Но не будем забывать о том, как и какой ценой нам эта свобода досталась. Как Апостол в 1 веке напоминал христианам: вы искуплены дорогой ценой!

В 1983 году в Караганде, моём родном городе, умер епископ Александр Хира. Незадолго перед своей смертью он сказал свою самую главную проповедь жизни, как завещание. Он служил 26 лет как простой священник католикам в Казахстане и Сибири, которые были туда депортированы перед войной и после войны из Поволжья, Украины и других частей СССР. Там, в Караганде, они затем в 1980 году построили красивую церковь. И епископ Александр напомнил своей пастве все их страдания и назвал их слёзы благословенными. «Вас избрала Богородица, как и фатимских пастушков, чтобы осуществить Свой замысел обращения России». Эта церковь в 1991 году, действительно, стала кафедральным собором епископа Ленги для всего Казахстана и Средней Азии.

Когда я в 1989 году впервые смог пересечь границы СССР, я узнал в Германии, что верующие уже много десятков лет молились на призыв Фатимской Богородицы об обращении России. Позже, когда в 90-е гг. к нам прибыло много священников и монахинь из католических стран, они также свидетельствовали о том, что ещё в их детстве они молились даже ежедневно об обращении России.

Как эта молитва, эти страдания стали той силой, которая принесла нам свободу, я особенно почувствовал в Магадане, на Колыме в начале 90-х. Мы посетили развалины бывшего лагеря. Гид рассказывал нам подробно об ужасных условиях, в которых жили, страдали и умирали заключённые. Сохранился карцер для штрафников. Высоко у потолка имелось маленькое оконце в толстых прутьях решётки. Стоя перед ним, я видел только маленький кусочек неба. Я подумал, что лет пятьдесят тому назад у этого оконца вот так же стоял штрафник. И, может быть, это был священник. Я попробовал войти в его положение, в его мысли и чувства. Что он делал, о чём думал, глядя на этот кусочек неба? – Конечно же! он молился! За себя и товарищей, чтобы выдержать, за палачей, чтобы Господь им простил… И вдруг меня осенило: он молился и о нас сегодня! Об обращении России, чтобы она вернулась на путь веры и святости. Он молился и жертвовал в этой интенции все свои страдания и самую жизнь. Он и миллионы других с такой молитвой страдали и умирали. Всё это было собрано на жертвенник перед Богом. Это – цена нашей свободы сегодня.

И мы должны относиться к этому с величайшим трепетом и благоговением, с величайшей благодарностью и величайшей ответственностью… Через неимоверные страдания предыдущих поколений мы, в XXI-м веке, имеем этот величайший дар веры. И от нас зависит, как мы с этим даром поступим…

Фатимская Богородица, молись о нас!

Аминь.

Португалия, Фатима, 14 июля 2017 года

(В материале использованы фото епископа Клеменса Пиккеля и Ивана Рудько)