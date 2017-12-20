Проповедь епископа Иосифа Верта в Бишкеке на ингресс о. Энтони Коркорана, SJ

«Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь. Господь близко.» (Флп 4, 4.5).

Дорогой Отец Энтони!

Дорогие Собратья в епископском и священническом служении!

Дорогие гости!

Дорогая община, Братья и Сёстры в Иисусе Христе!

Эти слова из послания святого Апостола Павла к Филиппийцам стоят сегодня во входном антифоне святой Мессы. Адвент – это строгое время, время поста и молитвы. Я ещё очень хорошо помню, как строго соблюдались ограничения в еде и развлечениях в семьях верующих в советское время. Но интуитивно, ничего даже не зная о Втором Ватиканском Соборе, о новых веяниях Святого Духа в Церкви, верующие ожидали наступление Рождества в радости. Стоит только вспомнить удивительно радостные традиции католиков уже в предрождественское время, в Адвент. В центре этих традиций стоял прекраснейший Персонаж – сладчайший из Младенцев – Христос! Christkind уже с началом Адвента по вечерам посещал дома верующих, чтобы пока ещё издали, пока ещё только через окно, показать детям подарки, которые Он затем в Святой Сочельник принесёт в дом на радость всем! Второй Ватиканский Собор сформулировал это настроение верующего народа как «Радостное ожидание Рождества».

Дорогие! Сегодня, за неделю до Рождества, в 3-е воскресение Адвента – воскресение «gaudete» — что значит «радуйтесь» — в жизни Церкви Кыргызстана большая радость – введение о. Энтони в должность Апостольского Администратора для католиков Кыргызстана.

Дорогой о. Энтони, дорогие братья и сёстры!

Бишкек, Кыргызстан занимает заметное место в истории Католической Церкви бывшего СССР. Сюда в 20-м веке были сосланы тысячи верующих, прежде всего из российских немцев. И когда в 50-е годы из сталинских лагерей стали освобождать заключённых, в Киргизию одним из первых прибыл литовский иезуит о. Антониус Шешкявичус. Нам, священникам конца 20-го века, пожилые люди ещё показывали фотографии тех священников, которые страдали в ГУЛАГе и после освобождения ревностно взялись за духовное возрождение паствы. Их портреты можно было видеть и во многих домах верующих, рядом с образами святых. Особенно популярна была фотография группы верующих с о. Антониусом, сделанная в конце пятидесятых годов в Канте. Фотография сделана перед алтарём в настоящей церкви!

О. Антоний вёл церковные книги. За несколько лет пастырской деятельности в Киргизии он окрестил около 10 000 человек! За эту свою пастырскую активность в конце короткой религиозной весны, он был в 1961 году вновь арестован и получил ещё 6 лет тюрьмы. А в начале 1971 года о. Антониус уже в третий раз отправился по этапу. На этот раз уже в Литве за преподавание закона Божьего детям. И по количеству проведённых в неволе лет он таким образом далеко обошёл даже блаженного отца Владислава Буковинского. Помогал о. Антонию в Киргизии другой литовский иезуит – брат Анастазас Янулис. Он был органистом, сидел в сталинских лагерях, а позже в Литве, в 70-х годах, ему довелось вновь вкусить хлеб неволи. За распространение «Хроники Католической Церкви Литвы» Анастазас Янулис получил и отсидел 3,5 года. Мне довелось видеть и знать обоих, за что я бесконечно благодарен Господу Богу и Его провидению, потому что я уверен, что сегодня эти страдальцы за Христа и Его Церковь на небе являются нашими заступниками перед Богом!

Другой выдающейся личностью, с которой связана история Католической Церкви в Кыргызстане, был, конечно, прелат Михаэль Кёлер, последний священник Саратовской (Тираспольской) епархии. Перед коммунистическим переворотом в 1917 году в этой епархии, которая была учреждена в первую очередь для окормления российских немцев, служило 179 священников. Сталинские лагеря пережили только четверо из них… И последним был прелат Михаэль Кёлер, который умер в тогдашнем Фрунзе в феврале 1983 года. Родился Михаэль Кёлер в немецкой деревне Францфельд на побережье Чёрного моря в конце 19 века. Кстати, из этой деревни, по свидетельству самого прелата, за полстолетия вышло 18 священников. Такое же внушительное число священников дали Церкви и другие немецкие деревни на юге Российской Империи. В этом не было ничего особенного, ведь в среднем семьи в этих деревнях в конце 19 века имели по 12 детей.

После 1917 года Саратовскую епархию постигла участь всех остальных структур Католической Церкви в СССР. Один за другим исчезали в зловещих застенках НКВД священнослужители. Рукоположение молодой Михаэль получил из рук умирающего епископа на покое Церра в деревне Сельц в 1922 году. В своих воспоминаниях прелат с радостью рассказывает о первых годах священства, полных активной пастырской деятельности. Первый арест последовал в 1934 году… Описывая свои мытарства по этапам, прелат Кёлер говорит, что никаким пером невозможно описать страдания и муки, через которые люди прошли в те годы. После сталинского периода он некоторое время проживал в Кузбассе. В Юрге старая прихожанка ещё и сегодня вспоминает его. Позже он переехал в Мерке на юге Казахстана, куда депортация забросила его мать и сестёр. А в 1969 году он принял приход во Фрунзе. Это был первый приход, получивший в Средней Азии государственную регистрацию.

В своих воспоминаниях прелат с большой радостью пишет о своей пастырской деятельности в тогдашнем Фрунзе и окрестностях. Был куплен дом и в нем совершались св. Мессы и другие службы. На воскресную Мессу собиралось до 300 верующих. Фрунзе стал в те годы духовным центром для католиков из числа российских немцев всего Советского Союза. Ещё неделю назад я имел беседу с одной сибирской католичкой, родом из деревни Георгиевка Семипалатинской области. Она вспоминала свою бабушку, которая каждый год ездила как в паломничество из Георгиевки во Фрунзе.

Прелат Михаэль смог даже приобрести помощника, викарного священника – о. Готтлиба-Георга Тодачича – греко-католического монаха из Закарпатья. По свидетельству самого прелата, о. Готтлиб знал несколько языков и имел хорошее богословское образование. Я видел этого священника в Караганде в конце мая 1983 года на похоронах епископа Александра Хиры. В интернете на Ютубе можно найти видео с его короткой речью у могилы епископа Александра.

Заканчивает свои воспоминания прелат Михаэль Кёлер упоминанием о готовящихся двух важных событиях: о строительстве церкви и 60-летнем юбилее своего священства. О состоявшемся юбилее мы знаем по фотографиям, которые разошлись среди верующих. А храм, о котором пишет о. Михаил, этот храм сам свидетельствует нам сегодня о себе: это храм, в котором мы сейчас молимся, который и сегодня ещё является центральным католическим храмом Кыргызстана.

Дорогие! Я привёл вам некоторые штрихи к истории Церкви в недалёком прошлом, мы вспомнили некоторых служителей Церкви, которые оказали большое влияние на ход этой истории. И история Церкви продолжается. Это история нашего Спасения и мы все являемся её участниками. В эту историю вступают всё новые лица. Это мы с вами. Вспомним сегодня ещё некоторые имена. Епископа Николая Мессмера, который лично знал прелата Михаэля Кёлера, и который был, так сказать, его наследником. Среди нас сегодня присутствуют о. Александр Кан и о. Янез Михельчич, которые в своё время руководили Церковью в Кыргызстане. Другие священники, монахи, миряне…

А сегодня – ингресс отца Энтони Коркорана как Апостольского Администратора католиков в Кыргызстане.

Отец Энтони родом из штата Техас; нам сразу на ум приходят вольные люди прерий – ковбои. И, действительно, тебе, о. Энтони, наверное, жилось там, на Родине, совсем неплохо. И чтобы решиться на такой шаг, какой ты сделал в 90-е годы – у нас их часто называют «лихими годами», потому что они действительно были не из лёгких, эти 90-е годы, – чтобы решиться оставить американский рай и приехать к нам, не скажу в ад, но всё же в мучительное чистилище, чтобы решиться на это, надо было иметь немало мужества. Спасибо тебе за это!

За эти 20 лет ты прошел немалый путь и имеешь богатый опыт служения в Церкви на постсоветском пространстве. Служение в Церкви кардинально отличается от любого другого служения в миру. Может быть поэтому ты однажды взял себе отпуск и прошёл Путь Св. Иакова в Испании. Кто слышал об этом паломничестве, тот знает о всех трудностях этого многодневного пути. Но такое паломничество даёт внутреннюю, духовную силу на нашем большом и самом главном пути в жизни, пути к Богу Отцу.

Ты был духовным отцом и ректором предсеминарии в Новосибирске, твои бывшие воспитанники сегодня шлют свои поздравления; ты много лет помогал мне в управлении Преображенской епархией в Новосибирске в качестве генерального викария, ты затем руководил Независимым Регионом Общества Иисуса в России, Казахстане и Кыргызстане…

Большое спасибо тебе за всё это. Теперь, в качестве ординария поместной Церкви, я думаю, с тобой можно будет советоваться и обсуждать малые и большие вопросы Церкви в наших регионах.

Дорогой о. Энтони!

Сегодня воскресенье «gaudete» — радуйтесь. Хочу пожелать тебе и всем нам истиной радости в нашем христианском служении, в нашей христианской жизни. И пусть наши предшественники – мученики и исповедники XX века – будут нам в этом примером и помощью. Как и Апостол Павел нам пишет: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите». Аминь.

Кыргызстан, Бишкек, 17 декабря 2017 г.