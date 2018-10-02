Проповедь Владыки Иосифа Верта на Божественной Литургии у места захоронения блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврентии. Харск (Томская область), 29 сентября 2018 г.

Дорогие паломники!

Еще неделю назад, в прошлую субботу и воскресенье, Папа Франциск в своих проповедях в Литве вновь и вновь возвращался к теме мучеников XX века. В Вильнюсе он посетил Музей памяти мучеников, расположенный в бывшем здании НКВД. Архиепископ Сигитас Тамкявичюс рассказал Папе, как в этом здании еще в 1983 г. сидел под арестом он сам. Вчера мы побывали в таком же здании НКВД в Томске, где в настоящее время тоже работает Музей мучеников. В этом музее есть стенд, посвященный архиепископу Сигитасу Тамкявичюсу, который некоторое время отбывал ссылку в Томской области.

Итак, сегодня мы в духе внимаем словам Папы Франциска о страданиях мучеников и значении этих страданий. Вместе с Папой мы чтим память всех мучеников XX века, мы чтим их в лице блаженных сестер-мучениц Олимпии и Лаврентии.

Нам следует признаться самим себе, что в обыденной жизни мы по преимуществу бываем заняты всевозможными мирскими делами и нам недосуг углубляться в духовный мир, мир нашей веры. Экклезиаст в этой связи говорит о «суете сует». Это также можно назвать обмирщением. Но сегодня мы совершаем паломничество к могиле блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврентии, соприкасаемся с их судьбой, с их мученическим подвигом, и никто из нас не может при этом оставаться равнодушным.

Я вспоминаю визит святого Иоанна Павла II в Украину в 2001 г. На Божественной Литургии во Львове, на которой присутствовало более одного миллиона человек, Папа провозгласил блаженными 27 мучеников. Перед началом богослужения зачитывались их краткие биографии. Миллион сердец внимал этим скупым сообщениям. А затем священник обратился к народу с вопросом: «Хотите ли вы быть достойными памяти этих наших братьев и сестер? Хотите ли по их примеру быть верными Богу и Церкви?» И из миллиона уст в ответ звучало: «Хотим, хотим…»

Сегодня мы знаем не так уж мало о жизненном пути сестер-монахинь Олимпии и Лаврентии. Недавно вышла прекрасная книга на русском языке, рассказывающая об их жизни, страдании, смерти и прославлении. У кого ее еще нет, обратитесь к сестрам из Конгрегации Святого Иосифа. У них ее можно приобрести. А в храме в Томске перед алтарной частью есть иконы преподобномучениц с частицами их мощей. Эти иконы сопровождают нас сегодня в нашем паломничестве.

В духе перенесемся в прошлое и представим себе, как свидетельствовали о своей вере и умирали за эту веру мученики XX века. Чаще всего это происходило в страшных условиях. Даже в минуту смерти они были всеми оставлены, покинуты как Господь на кресте…

Любой человек нуждается в поддержке, в утешении, особенно в минуту смерти. Даже если кто-то просто держит руку умирающего в своих руках, или если кто-то рядом молится, потому что самому умирающему уже трудно произносить слова молитвы. Мученики XX века часто бывали лишены и этих утешений. Вместо этого они встречали агрессивную враждебность, насмешки, насилие… Но проходит 50 лет, и миллионы людей с замиранием сердца внимают повествованию о их жизни и смерти. К ним обращаются в молитве, к их могилам, к их мощам совершают паломничества…

На старых фотографиях мы видим улыбающихся и смеющихся сестер в монашеском облачении. То было еще благополучное время, но они не отказались от своих хабитов и в трудный для веры час. Это стало видимым знаком их верности Христу и Церкви. Их письма из ссылки в Сибири на родину трогают сердце. Сестра Лаврентия описывает свои мытарства и заключает: «Я молю Господа Бога о милосердии к этому миру… Всё не так страшно, как вам кажется… По воле Божией мы здесь очутились, и по Его благодати страдаем за веру, за Божие дело. Разве может быть большая благодать?»

А вот что пишет сестра Олимпия: «И Вы, и мы должны радоваться и гордиться тем, что мы удостоились такой благодати у Господа». «Божие Провидение не даст своим детям пропасть на чужбине, потому что Он с нами и тут. Среди этих лесов и рек Он не забывает нас и сохранит память добрым людям».

Сегодня всё это сбылось. И больше того, с небес сестры поют свое «Magnificat»… Их земной путь закончился здесь, в сибирской глубинке, в самом далеком уголке Томской области, в недоступной деревне Харск. Мы находимся сейчас в этой же деревне, мы стоим у могил блаженных мучениц, чтобы поклониться им…

Мученики молились и умирали за будущее Церкви, за нас… Так будем же достойны памяти блаженных сестер Олимпии и Лаврентии; будем достойны памяти тысяч и миллионов людей, пострадавших и умерших, расстрелянных в концентрационных лагерях, в трудармии, в спецпоселениях Сибири. Они сегодня молятся за нас. И мы помолимся об этих миллионах. Помолимся, чтобы в истории никогда больше такого не повторилось.