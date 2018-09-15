Проповедь Папы Франциска в праздник Воздвижения Святого Креста, 14 сентября 2018 г.

Созерцание поражения Иисуса Христа на Кресте может придать нам сил в моменты нашего поражения, ведь Крест – это также победа. «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе».

В жизни бывают поражения и победы, и Крест Христов учит нас, что не надо бояться трудных моментов: они могут быть освещены сиянием Креста, знака победы Бога над злом. Сатана побежден и скован, но он «все еще лает», уничтожая тех, кто приближается к нему, чтобы погладить: такова основная мысль проповеди Папы Франциска утром 14 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, которую он произнес в ватиканской часовне Пресвятой Троицы.

Созерцая Крест, мы созерцаем не только знак поражения, но и знак победы. На Кресте «все, что сделал Иисус в своей жизни, терпит крах», угасает надежда народа, последовавшего за Ним. «Мы боимся смотреть на Крест как на момент поражения и провала», — отметил Папа, комментируя прозвучавший на Литургии Слова отрывок из Послания к Филиппийцам. «Размышляя над тайной Иисуса Христа, Павел говорит сильные вещи, он говорит, что Иисус уничижил Себя Самого». Господь «принял на Себя наш грех, весь грех мира». Он сделался слабым и осужденным. Однако именно созерцание этого поражения может придать нам сил в моменты нашего поражения, ведь Крест – это также победа. В первом чтении – из Книги Чисел – говорится о том, что еврейский народ малодушествовал, «говоря против Бога и против Моисея», и был ужален змеями. Это напоминает о «древнем змие», Сатане, великом обвинителе, подчеркнул Папа Франциск. Но тот же змей, от которого пришла смерть, будет вознесен и принесет спасение, говорит Господь. Это пророчество об Иисусе Христе, победившем виновника греха. В Страстную пятницу Сатана «был так счастлив, что не заметил огромную ловушку истории, в которую он попал», подчеркнул Папа и процитировал святых отцов: «Проглотив приманку плоти, Сатана пронзается удою Божества». В тот момент дьявол был уничтожен навсегда, у него нет более сил, и Крест стал знамением победы.

«Наша победа – Крест Иисуса», именно им мы были спасены. Иисус захотел на этом пути «опуститься до самого дня, но Он имел Божественную силу», поэтому Господь говорит: «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». Вознесенный на Кресте, Христос уничтожил Сатану. «Крест Иисуса должен притягивать наш взор, ибо это сила, чтобы продолжать путь. В то время как древний змий все еще лает и угрожает, как говорили святые отцы Церкви, этот пес закован в цепи. Не приближайся, и он не укусит. Но если ты, очаровавшись им, словно щенком, подойдешь, чтобы его погладить, то будь готов к тому, что он тебя уничтожит».

Наша жизнь, сказал далее Папа, проходит с воскресшим Христом, победителем, Который посылает нам Святого Духа, но также и с этим закованным в цепи псом: и чтобы не быть укушенным, достаточно к нему не приближаться. «Крест учит нас тому, что в жизни есть провалы и победы. Мы должны уметь терпеть поражения, также и от наших грехов, — Он заплатил за нас, и мы должны терпеть их в Нем, просить прощения в Нем, но никогда не поддаваться соблазну закованного пса». В конце проповеди Папа призвал всех остановиться перед распятием и созерцать этот знак поражения и преследований, зная, что это также и знак нашей победы, ибо Сам Бог одержал победу на Кресте.

Источник: Vatican News