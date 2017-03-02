Проповедь Папы Франциска в Пепельную среду в храме Св. Сабины на Авентинском холме. 1 марта 2017 года

«Обратитесь ко Мне всем сердцем своим… Обратитесь к Господу Богу вашему…» (Иоил 2,12.13). Пророк Иоиль обращается с этим призывом во имя Господа ко всем людям. Никто не должен быть исключен: «пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы» (Иоил 2,16). Все верующие собираются вместе, чтобы пойти и поклониться Богу, «ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии» (Иоил 2,13).

Мы тоже хотим откликнуться на этот призыв, мы хотим обратиться и прильнуть к милосердному сердцу Отца. В этот начавшийся сегодня «сезон благодати» мы устремим свой взор к Его милости. Великий Пост – это путь, ведущий к торжеству милосердия над всем тем, что способно уничтожить нас или нанести ущерб нашему достоинству детей Божиих. Великий Пост – это путь, ведущий от рабства к свободе, от скорбей к радости, от смерти в жизнь. Посыпание головы пеплом, с которого мы начали этот путь, напоминает нам о нашем происхождении: мы взяты от земли, из праха земного. Всё это так, но этот прах находится в любящих руках Бога, вдохнувшего дыхание жизни в каждого из нас и желающего делать это и дальше. Он желает преподавать нам всю полноту дыхания жизни, предохраняющего нас от всех поползновений иного рода – от удушения эгоизмом, удушения мелочными амбициями и равнодушным молчанием, удушения всем тем, что угашает дух, сужает наши горизонты и замедляет биение сердца. Божие дыхание жизни избавляет нас от удушья, убивающего нашу веру, охлаждающего нашу любовь и уничтожающего любую надежду. Переживание Великого Поста подразумевает стремление обрести то дыхание жизни, которым наш Отец непрестанно одаривает нас, погруженных в топи своей истории.

Полученное от Бога дыхание жизни избавляет нас от удушья, которого мы не замечаем или привыкаем к нему настолько, что оно кажется нам чем-то нормальным, даже если и приходится ощущать его последствия. Нам кажется, что это нормально, поскольку мы привыкли жить в атмосфере разреженной надежды, вдыхать воздух печали и уныния, душный воздух страхов и вражды.

Великий Пост – это подходящее время, чтобы сказать «нет». «Нет» удушению духа орудием равнодушия, безответственным образом мысли, полагающим, что жизни других людей меня не касаются, стремящимся вульгаризировать жизнь, пренебречь жизнью тех, кто на первый поверхностный взгляд не так хорошо выглядит. Великий Пост – это решительное «нет» токсичным примесям пустых и ничего не значащих слов, резкой и поспешной критики, упрощенного анализа, неспособного ухватить суть проблем, прежде всего проблем тех, кто страдает. Великий Пост – это подходящее время, чтобы сказать «нет» удушенной молитве, призванной сделать нашу совесть нечувствительной, милостыне, питающей наше самодовольство, воздержанию, создающему иллюзию, будто у нас всё в порядке. Великий Пост – это время сказать «нет» удушению, происходящему от отношений, основанных на превосходстве и исключительности, «нет» стремлению обрести Бога, не обращая при этом внимания на раны Христа, актуализирующиеся в ранах наших братьев и сестер, словом, сказать «нет» всем тем формам духовности, которые помещают религиозную жизнь в гетто и формируют культуру отчуждения.

Великий Пост – это время благодарной памяти, время, когда следует задуматься и спросить себя: а чем были бы мы, если бы Бог захлопнул перед нами Свои двери? Что бы мы делали без Его милости, никогда не устающей прощать нас, постоянно предоставляющей нам шанс начать всё заново? Великий Пост – это время задаться вопросом, чем были бы мы без помощи множества людей, которые приходили к нам на помощь на тысячу ладов, протягивали нам руку поддержки, конкретным образом дарили нам надежду и помогали нам начать жить сначала?

Великий Пост – это подходящее время, чтобы снова начать дышать, чтобы распахнуть свои сердца дыханию Того Одного, Кто способен преобразить прах земной в человечество. Великий Пост – это не то время, когда следует раздирать свои одежды при виде окружающего нас зла, но, скорее, время, когда в нашей жизни следует расчистить и всемерно расширить пространство, где могло бы угнездиться всё то добро, которое мы в состоянии сделать. Пришло время изгнать прочь всё то, что изолирует, блокирует и парализует нас. Великий Пост – это время сострадания, когда мы можем воскликнуть вместе с Псалмопевцем: «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня…, и язык мой восхвалит правду Твою» (Пс 51,14.16), и тогда наш прах, силой Твоего дыхания жизни, может стать «прахом возлюбленным».

Перевод «Сибирской католической газеты»