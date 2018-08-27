Проповедь Папы Франциска на заключительной св. Мессе Всемирной встречи семей. 26 августа 2018 г., «Феникс-Парк», Дублин (Ирландия)

«Ты имеешь глаголы вечной жизни!» (Ин 6,68)

В завершение этой Всемирной встречи семей мы, как одна семья, собрались вокруг алтаря Господня. Мы благодарим Господа за многочисленные благословения, полученные нашими семьями. Мы желаем сделать всё возможное, чтобы в полноте жить нашим призванием, чтобы, в соответствии с трогательными словами св. Терезы от Младенца Иисуса, стать «любовью в сердце Церкви».

В это бесценное мгновенье близкого общения друг с другом и с Господом стоит задуматься и повнимательнее присмотреться к источнику всех тех благодеяний, которые мы получили. Иисус указывает на источник этих благословений в сегодняшнем Евангелии в речи, обращенной к Своим ученикам. Среди них оказалось много возмущенных, растерянных и даже озлобленных людей, пребывающих в сомнениях, принять ли им «странные слова» из уст Господа, столь явно противоречащие мудрости мира сего. И Господь заявляет им прямо: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин 6,63).

Эти слова, вкупе с сопутствующим обетованием Святого Духа, имеют для нас, слушающих их с верою, громаднейшее значение. Они указывают на первоисточник всякого блага, от которого мы вкушали и в честь которого праздновали здесь все эти дни. Это – Дух Божий, неустанно вливающий новую жизнь в мир, в сердца, в семьи, дома и приходы. Каждый новый день в жизни наших семей, в каждом из их очередных поколений, чреват обетованием новой Пятидесятницы, домашней Пятидесятницы, нового излияния Духа Святого, Параклета, ниспосылаемого нам Иисусом Христом в качестве Заступника, Утешителя, Того, Кто воистину способен одарить нас мужеством.

Как же сильно наш мир нуждается в подобной поддержке, в этом Божьем даре и, вместе с тем, обетовании! Я желаю вам вернуться с этого форума семейной жизни в свои дома, чтобы там стать источником помощи для других людей, чтобы поделиться с ними «словами вечной жизни», что и будет одним из осязаемых плодов данной встречи. Ведь отныне ваши собственные семьи – это особенное место и важнейший инструмент распространения слов Благой Вести, предназначенной всем людям, а прежде всего тем, кто желает совершить свой исход из пустыни и «дома рабства» (ср. ИсНав 24,7), чтобы прийти в Землю Обетованную надежды и свободы.

Во втором сегодняшнем чтении святой апостол Павел сообщает нам, что брак – это сопричастность тайне предвечной любви Христа к Своей Невесте – Церкви (ср. Еф 5,32). Однако и это, столь прекрасное учение может кому-то показаться «странными словами». Ибо жизнь в той любви, которой нас возлюбил Иисус Христос (Еф 5,2), неразрывно связана с Жертвой, с самопожертвованием, с тем, чтобы умереть для себя, дабы возродиться к лучшей, более прочной любви. Только такая любовь способна избавить мир от рабства греха, от эгоизма, от алчности и равнодушия к нуждам тех, кому повезло в жизни меньше, чем нам. Это и есть любовь, которую мы познали во Христе Иисусе. Она воплощается в нашем мире через семью и, через свидетельство христианских семей, из поколения в поколение обретает силу для сокрушения всевозможных барьеров с целью примирения мира с Богом и дабы сделать нас тем, к чему мы от века предназначены – единой всечеловеческой семьей, возрастающей в правде, святости и мире.

Задача свидетельствовать о Благой Вести не является легкой. Однако же вызовы, с которыми сталкиваются христиане сегодня, по-своему ничуть не легче тех, с которыми имели дело первые ирландские миссионеры. Я имею в виду св. Колумбана, который вместе с небольшой группой сподвижников принес свет Евангелия на европейские земли в эпоху тьмы и культурной деградации. Их беспримерный миссионерский успех был обусловлен не удачно выбранной тактикой или правильными стратегическими планами, а смиренным и, благодаря этому, освобождающим послушанием внушениям Святого Духа. Это их ежедневное свидетельство верности Христу и друг другу смогло овладеть страстно жаждущими слова благодати сердцами. Это оно способствовало рождению европейской культуры. Это свидетельство остается для святого верного народа Божия извечным источником духовного и миссионерского обновления.

Разумеется, всегда найдутся люди, сопротивляющиеся Благой Вести, ропщущие по поводу ее «странных слов». Однако же мы, подобно св. Колумбану и его спутникам, которые, чтобы последовать за Христом, не побоялись вступить в противоборство с ледяными водами и штормовым морем, не позволим себя запугать ледяным взглядам равнодушия и бурным ветрам враждебности. В то же время мы, будучи честны перед самими собой, со всем смирением признаём, что учение Иисуса Христа и в самом деле «странное». Всегда бывает нелегко прощать тех, кто нас обидел! Всегда обязанность принять мигранта, чужого, воспринимается как серьезнейший вызов! А как тяжело переживать разочарование, отторжение, измену! И как неудобно защищать права самых слабых, нерожденных детей или стариков, которые, как кажется, лишают нас чувства свободы.

Но как раз в этих обстоятельствах Господь и обращается к нам с вопросом: «Не хотите ли и вы отойти?» (Ин 6,67). И в силе поддерживающего нас Духа и вместе со стоящим рядом с нами Господом мы можем ответить: «Мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого» (Ин 6,69), и вместе с народом Израиля повторить: «И мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш» (ИсНав 24,18). Каждый христианин благодаря таинствам Крещения и Миропомазания послан, чтобы стать миссионером, «учеником-миссионером» (ср. Evangelii gaudium, 120). Церковь как целое призвана совершить «исход», чтобы принести слово Вечной Жизни на самые отдаленные окраины мира. Так пусть же наше сегодняшнее празднование утвердит каждого из вас, родителей, бабушек и дедушек, детей и молодежь, мужчин и женщин, монашествующих братьев и сестер, иноков созерцательных орденов и миссионеров, диаконов, священников и епископов в том, что касается деления радостью Евангелия! Чтобы вы делились Евангелием семьи как великой радостью миру!

Так обновим же, готовясь отправиться в свой собственный для каждого из нас путь, нашу верность Господу и призванию, полученному каждым из нас! Повторим с радостью слова молитвы святого Патрика: «Христос во мне, Христос за мной, Христос рядом со мной, Христос подо мной, Христос надо мной» [Далее Святейший Отец повторил эту фразу на ирландском (кельтском) языке] В радости, в силе, изливаемой на нас Святым Духом, оставив страх, скажем Ему: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин 6,68).

Слово на окончание св. Мессы

В заключение этого Евхаристического богослужения и этой замечательной Всемирной встречи семей, ставшей даром Божьим для нас и всей Церкви, я хочу сердечно поблагодарить всех, кто тем или иным образом сотрудничал в ее проведении. Я благодарю архиепископа Мартина и всю Дублинскую архиепархию за ее подготовку и проделанную организационную работу. Я выражаю особую благодарность за поддержку и помощь правительству, гражданским властям и многочисленным волонтерам, ирландцам и гражданам других стран, щедро расточавшим свое время и свои усилия. Особым образом я хотел бы сказать большое спасибо всем молившимся в намерении этого дня: пожилым людям, детям, монашествующим, больным, заключенным… Я уверен, что успехом состоявшейся Встречи мы обязаны их простым, но настойчивым молитвам. Благодарю всех! Да вознаградит вас Господь!

Перевод «Сибирской католической газеты»