Проповедь Папы Франциска на св. Мессе в ходе его Апостольского визита в Латвию, 24 сентября 2018 г., Святилище Девы Марии в Аглоне

Воистину, мы можем сказать, что написанное святым Лукой в начале Книги Деяний Апостолов повторяется сегодня здесь: мы едины в молитве вместе с Марией, нашей Матерью (ср. Деян 1:14). Сегодня мы сделаем нашим девиз этого визита: «Покажи, что Ты Матерь!», покажи нам, где Ты продолжаешь воспевать Magnificat, покажи нам, где Твой распятый Сын, чтобы мы могли найти Твое укрепляющее присутствие у подножия Креста.

Евангелие от Иоанна рассказывает только о двух событиях, в которых жизнь Иисуса пересекается с жизнью Его Матери: брак в Кане Галилейской (ср. Ин 2:1-12) и только что упомянутое стояние Марии у подножия Креста (ср. Ин 19, 25-27). Может показаться, что евангелист хочет показать нам Матерь Иисуса в двух жизненных ситуациях, кажущихся противоположными: радость брачного пира и скорбь из-за смерти ребенка. Когда мы углубляемся в Тайну Слова, Мария показывает нам, что является той Благой Вестью, которую Господь сегодня желает разделить с нами.

Первое, на что указывает евангелист: Мария «стояла рядом с Крестом Иисуса», Своего Сына. Это не было проявлением ни слабости, ни малодушия. Так стоять было нелегко. Это не было также бегством и даже проявлением страха. Со всей решительностью Она была «прикована» к подножию креста, телесно выражая, что никто и ничто не сможет сдвинуть Ее с этого места. В первую очередь, Мария показывает нам Себя, стоящей рядом со страдающими, с теми, от кого мир отворачивается, включая обвиняемых, всеми осужденных, отверженных. Они не только угнетены и эксплуатируемы, но полностью “исключены из системы”, находятся на периферии общества. (ср. Апост. обращ. Evangelii gaudium, 53). И с ними – Матерь, прикованная ко кресту непонимания и страдания.

Мария также показывает нам, как «стоять» рядом с этой действительностью; не просто пройти мимо или нанести короткий визит, это даже не социально-ответственный туризм. Необходимо, чтобы страждущие почувствовали, что мы твердо и постоянно находимся рядом с ними и на их стороне. Все отверженные обществом могут испытать нежную близость Матери, потому что в том, кто страдает, пребывают отверстые раны Ее Сына. Она научилась этому у подножия Креста. И мы также призваны «прикоснуться» к страданию других. Выйдем навстречу нашим ближним, чтобы утешать и сопровождать их; не будем бояться испытать силу нежности, вовлечься и усложнить свою жизнь ради других (ср. там же, 270). И, как Мария, пребудем крепки, продолжая стоять: с мужественным сердцем, обращенным к Богу, поднимая упавших, возвышая смиренных, способствуя прекращению всяческих проявлений угнетения, заставляющих людей чувствовать себя словно распятыми.

Иисус призвал Марию принять возлюбленного ученика как собственного сына. Текст сообщает нам, что они были вместе, но Иисус понимает, что этого недостаточно, что они еще не приняли друг друга. Потому что можно находиться рядом со многими людьми, можно разделять с ними жилище, квартал и работу; можно разделять веру, созерцать и переживать одни и те же Таинства, но при этом не принимая этих людей с любовью. Сколь многие супруги могли бы рассказать о своем присутствии рядом, но не вместе; сколь многие молодые люди чувствуют боль из-за дистанции со взрослыми; сколь многие пожилые чувствуют себя окруженными равнодушием, а не любящей заботой и принятием.

Это правда, что порой открытость другим людям приносила нам вред. В наших политических реалиях еще болезненно свежа память о столкновениях между народами. Мария показывает Себя женщиной, открытой прощению, отбросившей все обиды и подозрения. Она не сожалеет о том, «что могло бы быть», если бы друзья Ее Сына, священники или правители вели себя по-другому. Она не дает разочарованию и бессилию одержать победу над Собой. Мария верит Иисусу и принимает ученика, потому что нас исцеляют и освобождают отношения, открывающие нас встрече и братству с другими, открывающие в другом Самого Бога (ср. ibid., 92). Епископ Слоскан, покоящийся здесь, после ареста и ссылки написал своим родителям: «Умоляю вас, не дайте никакой жажде мести или чувству горечи проникнуть в ваши сердца – если бы это случилось, мы бы уже были не христианами, а фанатиками». Иногда мы видим возвращение к мышлению, призывающему нас не доверять другим, желающему при помощи статистики показать, что нам будет лучше, что укрепятся наше благосостояние и безопасность, если мы будем сами по себе. В такие моменты Мария и ученики на этой земле призывают нас принять другого и заново довериться братьям, в духе всеобщего братства.

Мария также показывает себя как Жена, позволяющая принять Себя, смиренно соглашающаяся на то, что Она отныне становится частью жизни ученика. На брачном пире, когда недостаток вина мог оставить празднование полным ритуалов, но лишенным любви и радости, Она повелела служителям сделать то, что скажет им Иисус (ср. Ин 2:5). Ныне, как послушная ученица, Она позволяет принять Себя, приспосабливается к ритму жизни того, кто моложе Ее. Гармония всегда нелегка, если мы различны; если возраст, жизненный опыт и обстоятельства побуждают нас чувствовать, думать и поступать, на первый взгляд, противоположно. Лишь тогда, когда мы с верой внимаем заповеди принимать и быть принятыми, возможно созидать единство в многообразии, потому что различия нас не останавливают и не разделяют, но позволяют нам смотреть глубже и видеть в других, сыновьях и дочерях Одного Отца, их глубочайшее достоинство (ср. Апост. посл. Evangelii gaudium, 228).

В этой, как и в каждой Евхаристии, мы воспоминаем тот самый день на Голгофе. Мария у подножия Креста напоминает нам о радости быть ее детьми, а Ее Сын Иисус призывает привести Ее в наш дом, пригласить Ее в нашу жизнь. Мария желает даровать нам Свое мужество, чтобы мы тоже были стойкими, и Свое смирение, чтобы, подобно Ей, мы могли принять всё, что бы ни преподнесла нам жизнь. Она особенно просит нас, чтобы мы все, в этом Ее святилище, решились принимать друг друга без дискриминации, чтобы все в Латвии знали о нашей готовности отдавать предпочтение самым бедным, поднимать тех, кто упал, и принимать других такими, какими мы их встречаем, такими, какие они есть.

Перевод Информационного центра Римско-Католической Церкви в Латвии