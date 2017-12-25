Проповедь Папы Франциска на Ночной Мессе Рождества. 25 декабря 2017г., собор Св. Петра

Мария «родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк 2,7). Этими простыми и ясными словами Лука подводит нас к самому средоточию той Святой Ночи: Мария родила, Она подарила нам Иисуса, Свет миру. Простая история, погружающая нас в событие, навсегда изменившее нашу историю. Всё в ту ночь стало для нас источником надежды.

Давайте внимательнее присмотримся к этим евангельским стихам. Подчиняясь указу императора, Мария и Иосиф вынуждены были отправиться в путь. Им пришлось оставить знакомых им людей, свой дом, свою землю и предпринять длительное путешествие, чтобы пройти перепись. Путешествие отнюдь не выглядело легким и комфортным для молодой пары: ведь они собирались завести ребёнка, а им пришлось покинуть родной кров. Их души были переполнены надеждами и ожиданиями: ведь ребёнок должен был вот-вот появиться на свет, но, вместе с тем, им пришлось шагнуть навстречу неопределённостям и опасностям, как это бывает со всеми, кто уходит из дома. И тут им довелось столкнуться с серьезнейшим испытанием. Оказавшись в Вифлееме, им сразу же пришлось убедиться, что это не то место, где их ждали. Здесь места для них не нашлось.

Но именно в этой непростой ситуации Мария подарила нам Эммануила. Сын Божий родился в хлеву, потому что другого помещения для Него не нашлось. «Пришёл к своим, и свои Его не приняли» (Ин 1,11). И именно там, в сумраке города, в котором не нашлось помещения или иного места для прибывшего издалека незнакомца, в сумраке шумного города, который, как кажется, его обитатели собирались выстроить исключительно для себя самих, повернувшись спиной к остальному миру, именно там возгорелась революционная искра Божией любви. Такая вот крошечная щель приоткрывается в Вифлееме для всех, кто потерял свою землю, свою родину, свои мечты, как и для страдающих от удушья, вызванного их изоляцией со стороны мира.

Сколько же людей прошли по тропе, протоптанной Иосифом и Марией! Мы видим на этой тропе следы целых семей, вынужденных отправиться в путь в наши дни. Мы видим следы миллионов людей, которые не желали покидать свою родину добровольно, но были оттуда изгнаны насильственно и насильственно разлучены со своими близкими. В некоторых случаях отъезд из родной земли был связан с надеждами, но во многих других случаях у него была только одна цель – выживание. По-прежнему налицо сегодня и свои Ироды – те, кто стремится навязать свою власть и приумножить свои богатства, и ради этого не останавливается перед пролитием невинной крови. Мария и Иосиф, для которых не нашлось места к гостинице, первыми обнимут Того, Кто придёт, чтобы вручить нам документ о гражданстве. Того, Кто в Своей нищете и смирении возвещает и воочию демонстрирует, что истинная сила и подлинная свобода являют себя в уважении к самым слабым и беззащитным и всемерной помощи им.

В ту ночь Тот, Кому при Его рождении не нашлось места в гостинице, был возвещён теми, кому не нашлось места за столом и на улицах города. Пастухи первыми услышали Благую Весть, между тем, как они были людьми, мужчинами и женщинами, вынужденными жить на социальных обочинах. Их социальный статус, род их занятий и связанные с этим места обитания, затрудняли им доступ к религиозным обрядам, необходимым для ритуального очищения, так что они считались «нечистыми». Их кожа, их одежда, исходящий от них запах, их манера говорить, их происхождение – всё это свидетельствовало против них. К ним относились с явным недоверием. От этих людей нужно было держаться на расстоянии, их нужно было бояться. На них смотрели как на язычников среди верующих, как на грешников среди праведников, как на иноземцев среди полноправных граждан. И вот, этим язычникам, грешникам, иноземцам Ангел с небес сообщает: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2,10-11). И эту же радость мы сегодня призваны разделить, отпраздновать, возвестить. Радость от того, что Бог в безмерном милосердии Своем обнял всех нас, язычников, грешников и иноземцев, и требует, чтобы и мы сделали то же самое.

Провозглашаемая нами сегодня вера побуждает нас усматривать присутствие Бога даже в тех ситуациях, в каких Он, на первый взгляд, отсутствует. Бог присутствует в непрошенных гостях, не пользующихся признанием, ходящих по нашим городам, наполняющих наши кварталы, передвигающихся на наших автобусах и стучащихся в наши двери. Та же вера побуждает нас расширить горизонты нашего социального воображения, без боязни апробовать новые формы межчеловеческих отношений, цель которых – сделать так, чтобы отныне уже ни один человек не ощущал, что ему нет места на земле. Рождество – это подходящее время для превращения энергии страха в силу любви, в силу нового образа милосердия. Милосердия, не мирящегося с несправедливостью как с чем-то естественным, но имеющего достаточно бесстрашия, чтобы, на фоне враждебности и конфликтов, сделать себя «домом хлеба», гостеприимнейшим местом. Святой Иоанн Павел II так сказал в этой связи: «Не бойтесь! Широко распахните двери Христу!» (Слово на инаугурации Понтификата, 22 октября 1978 г.). В лице Младенца из Вифлеема Бог приходит к нам, чтобы встретиться с нами и превратить нас в активных субъектов действия в окружающей нас реальности. Он отдаёт нам Себя, чтобы мы могли взять Его на руки, утешить и обнять Его. И, будучи в Нём, мы не побоимся взять на руки, утешить и обнять жаждущих, чужеземцев, нагих, больных, узников… (ср. Мф 25,35-36). «Не бойтесь! Широко распахните двери Христу!» В лице этого Младенца Бог приглашает нас стать посланниками надежды. Он приглашает нас стать ими для всех, кто поддался отчаянию от того, что слишком долго стучался во многие закрытые двери. В лице этого Младенца Бог делает нас «агентами Своего гостеприимства».

Окрылённые радостью от полученного нами подарка, крошечного Младенца в Вифлееме, мы надеемся, что Его плач сможет вывести нас из свойственного нам безразличия и открыть наши глаза, чтобы мы наконец заметили тех, кто страждет. Пусть Его нежность пробудит нашу восприимчивость и заставит нас ощутить, что мы призваны увидеть Его во всех, кто приезжает в наши города, входит в нашу повседневность, в нашу жизнь. Пусть ваша революционная нежность поможет вам услышать наш призыв стать «агентами» надежды и нежности для всех людей.

Перевод «Сибирской католической газеты»