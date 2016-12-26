Проповедь Папы Франциска на Мессе Навечерия Рождества в соборе Св. Петра. 24 декабря 2016 г.

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит 2,11). Эти слова апостола Павла приоткрывают тайну Святой Ночи: благодать Божия обнаружила себя, Бог решил одарить нас, в подаренном нам Младенце становится видимой Божия любовь.

Это – ночь славы, эту славу возвещают ангелы в Вифлееме, а также все мы по всему миру. Это – ночь ликования, потому что, начиная с этого дня и во все времена, бесконечный и вечный Бог стал Богом с нами: Он не где-то далеко, нам не нужно искать Его на небесах или в мистическом дискурсе. Он предельно близок, Он стал человеком, не существует дистанции между Ним и остальным человечеством, Он присвоил Себе человеческую природу. Это – ночь света, и об этом свете пророчествовал Исаия (ср. Ис 9,1). Этот свет озарит сидящих во тьме великой, он воссиял вифлеемским пастухам и они погрузились в него.

Именно пастухи обнаружили, что «Младенец родился нам» (Ис 9,6), и они уразумели, что вся эта слава, всё ликование, всё это сияние сходится в одну точку, и это – знамение, о котором им возвестил ангел: «Вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,12). Это – непреходящее знамение, позволяющее найти Иисуса. Не только в те времена, но и сегодня. И если мы хотим должным образом отпраздновать Рождество, нам следует вглядеться в это знамение, в эту хрупкую простоту крошечного новорожденного, в убожество места, где Он, нежно спеленанный, был положен. Бог здесь!

Это знамение появляется в Евангелии, чтобы высветлить парадокс: упоминаются император, его наместник, сильные мира сего того времени… Но Бога среди них нет, Бог не появляется в просторном зале царского дворца, Он является среди неизбывной бедности. Он приходит не с помпой, не через яркое шоу, Он приходит в простоте жизни, Он приходит не в силе, но в вызывающем изумление уничижении. Для того, чтобы увидеть Бога, нам следует направиться туда, где Он присутствует, нам необходимо склониться, уничижить себя, стать малыми. Рождаемое ныне Дитя бросает нам вызов: Оно призывает нас отказаться от пустых иллюзий и перейти к сути дела, Оно призывает нас отречься от наших никогда не могущих быть удовлетворенными вожделений, отречься от нашего постоянного недовольства, вызванного жаждой обладания еще чем-то, чего мы пока не имеем. Это поможет нам отбросить всю эту суету, чтобы заново обрести через смиренного Бога-Младенца мир, радость, смысл жизни.

Так позволим же Младенцу в яслях бросить вызов нам, но также и сами откликнемся на вызов детей современного мира, которым не довелось лежать в колыбельке, будучи окруженными родительской любовью, которым вместо этого приходится страдать в убожестве, находясь в «яслях, уничтожающих человеческое достоинство»: прятаться в подземных убежищах от бомбардировок, лежать на тротуарах большого города или на дне перегруженной мигрантами лодки. Давайте примем вызов тех детей, которым не позволили родиться, тех детей, которые плачут от того, что их некому накормить, тех детей, которые вместо игрушек держат в руках оружие.

Тайна Рождества, заключающая в себе свет и радость, вместе с тем задает нам трудные вопросы и тревожит нас, эта тайна – в одно и то же время, тайна надежды и тайна печали. Вкус печали появляется от того, что любовь не принимают, а жизнь отвергают. Так как это было с Иосифом и Марией, оказавшимися перед запертыми дверями. Они были вынуждены положить Младенца в ясли, «ибо не было им места в гостинице» (Лк 2,7). Родившегося Иисуса одни прямо отвергали, а многие другие относились к Нему с безразличием. Это безразличие дает о себе знать и сегодня, когда Рождество превращается в праздник, главными героями которого являемся мы сами, а не Иисус, когда огни коммерческой рекламы вытесняют свет Божий, когда мы сосредотачиваемся на подарках, но не желаем замечать людей, выброшенных на обочину жизни.

И, тем не менее, Рождество и в самом деле преисполнено запахом надежды, потому что, несмотря на все темные стороны нашей жизни, Свет Божий продолжает сиять. Этот деликатный свет не пугает нас. Любящий нас Бог привлекает нас к Себе нежностью: ведь Он родился бедным и хрупким, стал одним из нас. Он родился в Вифлееме, а это слово означает «дом хлеба». Этим Он как бы хочет сообщить нам о цели Своего рождения: стать нашим Хлебом. Он входит в жизнь, чтобы подарить жизнь нам; Он приходит в наш мир, чтобы подарить нам Свою любовь. Он приходит не для того, чтобы самому питаться и командовать, а чтобы кормить и служить. Это значит, что одна и та же нить проходит сквозь Ясли и Крест, на котором Иисус станет преломляемым Хлебом, – прямая нить любви, подаренная нам и спасительная, вносящая в нашу жизнь свет, а в наши сердца – мир.

В ту ночь это поняли пастухи. Они принадлежали к маргиналам своей эпохи. Но они отнюдь не были маргиналами в глазах Бога, ведь именно их Он пригласил на Рождество. Уверенные в себе и самодостаточные оставались в ту ночь дома и занимались своими делами, зато пастухи «поспешили» (ср. Лк 2,16). Так позволим же Иисусу в эту ночь призвать и собрать нас. Так устремимся же к Нему с полным доверием, начиная с того, в чем мы сами чувствуем себя маргиналами, отталкиваясь от нашей собственной ограниченности, от наших собственных грехов. Позволим спасительной нежности коснуться нас. Давайте приблизимся к Богу, Который столь сильно приблизился к нам, давайте задержимся, чтобы взглянуть на Его колыбельку, давайте представим себе обстоятельства рождения Иисуса: свет, мир, крайнюю бедность, неприятие… Вступим в реальность Рождества вместе с пастухами, принесём Иисусу всё то, что у нас есть: наше отчуждение, наши незаживающие раны, наши грехи. И тогда в Иисусе мы ощутим истинный запах Рождества, приобщимся к его духу. Мы познаем, как это прекрасно, быть возлюбленными Богом. Мы задержимся у яслей вместе с Марией и Иосифом, задержимся рядом с Иисусом, родившимся на земле, чтобы стать хлебом нашей жизни. Созерцая эту смиренную, безграничную любовь, мы скажем Ему: благодарю, благодарю Тебя за то, что Ты сделал для меня всё это.

Перевод: «Сибирская католическая газета»