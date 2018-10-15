Проповедь Папы Франциска на Мессе канонизации Павла VI, Оскара Ромеро и пяти других подвижников. 14 октября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры!

Сегодняшнее второе чтение возвещает нам, что «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр 4,12). И в самом деле, Слово Божие – это не просто набор неких истин или духовно-поучительная история. Нет! Это живое слово, которое касается нашей жизни, которое преображает нашу жизнь.

Со своей стороны, Евангелие приглашает нас встретиться с Господом по примеру человека, который «подбежал к Нему» (ср. Мк 10,17). Мы можем узнать себя самих в лице этого человека, имя коего в тексте не названо как бы в предположении, что им может оказаться любой из нас. Он спрашивает Иисуса, как ему «наследовать жизнь вечную». Он взыскует жизни бесконечной, жизни во всей ее полноте. А кто из нас не хотел бы того же? Отметим еще, что он ищет сию жизнь как «наследство», как благо, кое может быть добыто ценой собственных усилий. Так оно и было: чтобы завладеть этим благом, он с юных лет соблюдал заповеди; и, дабы получить его наверняка, он готов соблюдать дополнительно еще и другие заповеди. Вот поэтому он и спрашивает: «Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?»

Ответ Иисуса застаёт его врасплох. Господь взглянул на него и полюбил его (Мк 10,21). Иисус меняет всю перспективу: от заповедей, соблюдаемых ради получения награды, Он предлагает перейти к полноте свободной любви. Человек рассуждает с точки зрения спроса и предложения, а Иисус предлагает ему историю любви. Он предлагает ему перейти от соблюдения закона к посвящению самого себя, от действий ради себя самого к бытию с Богом. Притом Господь предлагает такую жизнь, от которой многое должно быть отсечено: «Продай то, что имеешь, раздай нищим…, приходи и следуй за Мною» (Мк 10,21). Иисус говорит также и тебе: «Приди и следуй за Мною!» Нужно прийти, а не стоять на месте, потому что недостаточно просто не делать зла, чтобы быть с Иисусом. Следуй за Мною: не достаточно ходить за Иисусом только тогда, когда ты сам этого хочешь; ищи Его каждый день; не удовлетворяйся одним лишь соблюдением заповедей, тем, что ты подаёшь иногда кое-какую милостыню и произносишь несколько молитв. Найди в Нем неизменно любящего тебя Бога; обрети в Иисусе Бога, Который стал бы смыслом твоей жизни; Бога, который наделил бы тебя способностью дарить себя.

Иисус вновь повторяет: «Продай, что имеешь, и раздай нищим». Господь не дискутирует о каких-то теориях бедности и богатства, Он обращается непосредственно к жизни. Он просит вас оставить то, что обременяет ваше сердце; Он просит вас избавиться от многих благ, чтобы освободить место для Него Самого, единственного Блага! Мы не можем подлинно следовать за Иисусом, будучи перегружены вещами. Ибо, если наши сердца преисполнятся всяких благ, не найдется места для Господа: Он будет всего лишь неким рядовым благом среди многих других. Вот поэтому богатство опасно и, настаивает Иисус, весьма затрудняет Спасение. Это не потому, что Бог так суров, нет! Проблема лежит по нашу сторону: это наше «имение» слишком велико; это наше хотение слишком удушает наши сердца и делает нас неспособными любить. Потому и св. Павел пишет, что «сребролюбие есть корень всех зол» (1 Тим 6,10). И мы наглядно видим это: там, где во главу угла ставятся деньги, не остаётся места ни для Бога, ни для человека.

Иисус радикален. Он даёт всё, но также и просит всё. Он даёт любовь в ее полноте, а в ответ просит неразделенное сердце. Так и сегодня Он отдает Себя нам как Хлеб Живой, а мы можем подать Ему хотя бы крошки? Мы не можем ответить Ему, ставшему нашим рабом, пошедшему нас ради на крест, одним лишь соблюдением некоторых заповедей. Мы не можем отдать Ему, предложившему нам вечную жизнь, лишь какой-то определенный момент времени. Иисус не удовлетворяется «процентом любви». Мы не можем любить Его на 20, 50 или 60 процентов. Тут либо всё, либо ничего.

Дорогие братья и сестры! Наше сердце – как магнит притягиваемый любовью. Но у него может быть только один полюс притяжения, а потому приходится выбирать: любить либо Бога, либо сокровища мира сего (ср. Мф 6,24); жить либо для любви, либо для себя (ср. Мк 8,35). Так давайте же спросим себя: а как обстоит дело с нашей историей любви к Богу? Довольствуемся ли мы исполнением нескольких заповедей или действительно устремляемся за Иисусом как этот делают влюбленные, реально готовые чем-то пожертвовать ради Него? Иисус задает нам этот вопрос и каждому индивидуально, и всем вместе, в качестве странствующей Церкви. Кто мы? Церковь, которая всего лишь возвещает благие заповеди, или Церковь как Невеста, кою побуждает отправиться в путь любовь к ее Господу? Действительно ли мы идем за Ним или возвращаемся на пути мира сего как тот человек из Евангелия? Короче говоря, достаточно ли нам одного Иисуса или мы озабочены многими мирскими гарантиями? Так давайте же попросим о благодати умения пренебрегать вещами ради любви к Господу: чтобы без сожаления отрекаться от богатств, от стремления к социальному статусу и власти, от структур, более неподходящих для проповеди Евангелия, от бремён, тормозящих нашу миссию, от нитей, связывающих нас с миром. Если нет этого рывка в любви, наша жизнь и наша Церковь так и остаются пораженными недугом «самодовольства и самоудовлетворения» (Evangelii gaudium, 95): мы находим повод для радости в одних только мимолетных удовольствиях, замыкаемся в пустой болтовне, мы растворяемся в монотонности лишенной взлётов христианской жизни, скрывая крупицей нарциссизма печаль о том, что так и не исполнилось.

Именно это произошло с человеком, о котором нам рассказывает Евангелие: он «отошел опечаленным» (Мк 10,22). Он так и остался связанным предписаниями Закона и привязанностью к своему имению. Он так и не отдал своего сердца. Человек, несмотря на то, что он встретил Иисуса и почувствовал на себе Его любящий взгляд, отошел опечаленным. Печаль – это свидетельство несостоявшейся любви, признак теплохладного сердца. В то же время, сердце, не обремененное «имением», свободно любящее Господа, неизменно лучится радостью, той радостью, которая так нужна сегодня. Святой Папа Павел VI писал: «И в самом деле, посреди этих бедствий наши собратья так нуждаются в том, чтобы познать радость, услышать ее пение» (Gaudete in Domino, 1). Сегодня Иисус призывает нас вернуться к первоисточнику радости – встрече с Ним, к безоглядной решимости рискнуть всем на свете, лишь бы последовать за Ним; к счастью отречения от всего, что потребуется, чтобы идти Его путем. Как раз этим путем проследовали святые.

Это сделал и Папа Павел VI по примеру апостола, чье имя принял. Как и он, Павел VI посвятил всю свою жизнь Евангелию Христа, раздвинув его границы и став его свидетелем в возвещении и диалоге. Пророк Церкви, он вышел за ее ограду, чтобы найти также и дальних, позаботиться о бедных. Даже в ситуации усталости и непонимания Павел VI продолжал страстно свидетельствовать о красоте и радости беззаветного следования за Христом. И сегодня он по-прежнему призывает нас вместе с Собором, мудрым руководителем коего он был, жить нашим общим призванием – всеобщим призванием к святости. Не к полумерам, но к святости. Замечательно, что в одном ряду с ним и с другими новыми святыми стоит сегодня и Архиепископ Ромеро, который пренебрег гарантиями мира сего, пренебрег собственной безопасностью, чтобы посвятить всю свою жизнь Евангелию, будучи рядом с бедняками, радом со своим народом, с сердцем, обращенным к Иисусу и своим братьям и сестрам. То же можно сказать о Франческо Спинелли, Винченцо Романо, Марии Катарине Каспер, Насарии Игнасии Святой Терезы Иисуса и нашем юноше из Неаполя, Нунцио Сульприцио. Все эти святые, находясь в различных обстоятельствах, воплотили в жизнь прозвучавшее сегодня слово, и сделали это без тени равнодушия или расчета, в страстной решимости всем рискнуть и всем пожертвовать.

Перевод «Сибирской католической газеты»